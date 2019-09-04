كيت بلانشيت تُثبت حضورها في مهرجان "البندقية" بإطلالة كلاسيكية أنيقة

تُعتبر المُمثلة العالمية كيت بلانشيت، 50 عامًا، من أهمّ الوجوه وأكثرها تردّدًا على مهرجان البندقية السينمائيّ، الذي يُقام سنويًا في المدينة الإيطالية، ولا يُعدّ عام 2019 مُختلفًا عن الأعوام المُنصرمة بالنّسبة لكيت، إذْ أثبتت حضورها وبُكلّ وضوح فور وصولها السّجّادة الحمراء، فالتفتت إليها عدسات المُصوّرين لما كانت عليه من أناقة وكاريزما لافتَيْن.

نَقلت بلانشيت معها من موطنها الأمريكيّ إلى فينيسيا الإيطالية أناقة هوليوود الكلاسيكية، فظهرت وكأنّها على سجّادة حمراء في هوليوود من عقد الخمسينات، وذلك بسبب ارتدائها فُستانًا مُخمليًّا أسود اللّون، جاء بستايل الأوف شولدر، واتّسع تدريجيًا مع وصوله الأرض.

وكسرت الممثلة روتين فُستانها الأسود بنقشة الخطوط الفضّية العرضية التي غطّته من أعلاه إلى أسفله، مع تزيينها اللآلئ العاجية، إذْ جاء تصميم هذه القطعة الأيقونية من كوتور مجموعة خريف 2019 لدار أرماني بريفي.

أكملت بلانشيت إطلالتها الكلاسيكية باعتماد تسريحة شعر بوب المموّجة الجانبية، فضلًا عن اختيارها مكياجًا دراماتيكيًا لعينيها، زادتهم رقّة بِروج شفتيها الورديّ، واكتفت بتزيين نفسها بإكسسوار أقراط الثّرية المُنسدلة.

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جاءت مُشاركة كيت من أجل إطلاق فيلم "جوكر"، وهو من بطولة الممثل العالميّ جواكين فينيكس، 44 عامًا، والذي كان حاضرًا في المهرجان أيضًا، وارتدى بدلة تاكسيدو كلاسيكية، ويلعب في الفيلم دور الجوكر نفسه.

وفي الوقت الذي كانت فيه كيت تلتقط الصّور على السّجادة الحمراء، وصلت نظيرتها من عالم التمثيل النّجمة العالمية بينيلوبي كروز، 45 عامًا، الأراضي الإيطالية مُرتدية إطلالة "ستايلش" للغاية، تألّفت من جمبسوت لونه أسود مُزيّن بنقشة الشبكة الفضيّة، اختارته من دار شانيل الفرنسية التي تعمل سفيرة لها.

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وأكملت بينيلوبي إطلالتها بارتداء جاكيت التويد الأيقونيّ، وانتعلت في قدميها بوطًا جلديًا أسود اللّون.

وفي وقتٍ لاحقٍ من اليوم نفسه، استبدلت كروز إطلالة الجمبسوت بفُستان صيفيّ ناعم التصميم من علامة رالف آند روسو، جاء بلون الأزرق السماويّ، جاء مُرصّعًا بالمجوهرات على طوله، وذلك في أثناء جلسة التصوير الترويجيّة لفيلمها "Wasp Network"، والتي رافقها خلالها زميلها بطل الفيلم الممثل الوسيم إدغار راميريز.

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