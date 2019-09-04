مع اقتراب العام الدراسي.. صور أبناء المشاهير بـ"المريلة" ورضوى الشربيني تثير السخرية

مع اقتراب العام الدراسي الجديد، بدأ العديد من المشاهير، بمُشاركة متابعيهم بصور أطفالهم باليوم الأول من الدراسة، وذلك عبر حساباتهم الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

رضوى الشربيني تكشف عن ميول بناتها

ونشرت الإعلامية رضوى الشربيني، صورا لبناتها باليوم الأول من المدرسة، والتي بدت فيها بإطلالة كاجوال، مرتدية "تيشيرت" أبيض، وجينز، برفقة بناتها اللاتي ظهرن بملابس المدرسة الرسمية، مُعلقة: "تيا عايزة تخلص تعليم وتقعد في البيت.. وتمارا مش عايزة تتعلم أساسًا بس عايزة تشتغل مذيعة زي مامي، وأنا هلطم".

الأمر الذي تفاعل معه العديد من المُتابعين، بتعليقات ساخرة، خاصة إن رضوى واحدة من الإعلاميات المعروفة باتجاهها نحو المرأة وقضاياها وتبني حقوقها.

روجينا تُفاجئ متابعيها بملامح ابنتها

ومن جانبها، شاركت الفنانة روجينا، مُتابعيها على "الإنستجرام"، بعدة صور لابنتها مريم، خلال لحظاتهما المختلفة، مُعلقة باللغة الإنجليزية "العودة للمدرسة".

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وتفاعل عديد من المُتابعين مع صور "مريم" التي بدت ملامحها، تشبه ملامح عمتها الفنانة ماجدة زكي، فعلق المُتابعون: "نسخة من عمتها"، و"شبه عمتها ماجدة أوي".

إنجي علي تُشارك بصورة ابنتها

وشاركت الإعلامية، إنجي علي، متابعيها هي الأخرى، بصورة لها برفقة ابنتها مُعلقة "العودة للمدرسة".

وتفاعل المتابعون مع صورتهما، حيث إن إنجي لم تكشف عن ابنتها عادًة، حتى أبدى البعض اندهاشه بعُمر الفتاة الصغيرة.