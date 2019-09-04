من أنغام لـ أحلام.. أصالة في 2019 "3 خناقات وألبوم"

بات اسم الفنانة السورية أصالة، يعتلي مُحركات البحث بين الحين والآخر، خلال هذا العام، ولأسباب عدة مُتفرقة، فما بين الخلافات الناشبة مع زملاء الوسط الفني، وما بين أغنياتها الجديدة التي طرحتها مؤخرًا ضمن ألبوها الأخير "في قربك"، الذي باتت كلماته حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة الفتيات، لما عبَّرت عنه الأغاني من تحليل العديد من العلاقات العاطفية.

ومؤخرًا نشبت خلافات على منصات "السوشيال ميديا" بين الفنانة السورية، ونظيرتها أحلام، انتهت بوصف الأخيرة لها بـ "الثُعبان".

ويرصد "هُن" خلافات أصالة مع النجمات خلال هذا العام

الخلاف مع أحلام

ربما يعود الخلاف إلى فترة طويلة، إلا أن عادت الفنانة أحلام بشن حرب كلامية على أصالة، خلال حديثها مع برنامج "إم بي سي تريندج"، بعدما هنأتها على أغنية "بنت أكابر" عبر "تويتر"، وتجاهلتها أصالة.

وقالت أحلام: "أنا لا أحب المنافقين بحياتي نقطة وآخر السطر، ليش بدي أعمل فولو لشخص يقول إني بحرض حد ضدها"، مضيفة: "هي ما عندها الجرأة حتى تطلع وتقول أحلام، وذكرت أن ذلك سبب قيامها بعمل بلوك".

وأكملت أحلام: "هي مثل الثعبان، فهي تقول على الملأ شيء غير الذي تقوله للجمهور لتحرضهم عليا، كما أنها لا تملك الجرأة حتى تقول أن أحلام تحرض فجر السعيد ضدها".

تاريخ الخلافات بين أحلام وأصالة

وبدأ الخلاف بينهما هذا العام، بتعليق للفنانة أحلام عند أصالة تهنئها فيه بأغنيتها الجديدة "بنت أكابر"، ولكن أصالة لم ترد وهو ما اعتبره متابعون تجاهلا لأحلام، فخذفت الأخيرة تعليقها وكتبت في منشور على "تويتر"، "أنتي تفتكرين إني انتظر منها أو من غيرها أصلًا ردْا، أنا كتبت لها كفنانة فقط قدمت فنا جميلا، وياما كتبت لي أصالة الكثير مع صدور ألبومي أو أغانيي، ولو ظلمتني بتظل غالية كفنانة أقدرها وأحترمها حتى تعتذر عن ظلمها لي وبشر الظالم بالظلم ولو بعد حين، شكرًا على محبتكم".

ومن جهتها، شعرت أصالة أن هذا الرد لا يليق على "السوشيال ميديا"، فطلبت منها عدم الحديث في موضوعات لا معنى لها، لافتًة إلى أنهما كبار، وأنه لا أحد ظلم الآخر.

وبعد ذلك اتهمت أصالة أحلام بأنها تؤجج المشكلات بينها وبين الإعلامية الكويتية فجر السعيد.

خلاف أصالة مع الكويتية فجر السعيد

على الرغم من دعاء أصالة لها بالشفاء، عقب أزمتها المرضية الأخيرة، إلا أن هذا العام، كان شاهدًا على خلاف لاذع بين أصالة، والكويتية فجر السعيد، حيث انتقت السعيد صوتها وأداءها خلال غناء أغنية وطنية ضمن فعاليات مهرجان "هلا فبراير"، في الكويت للفنان عبد الكريم عبد القادر.

وتجدد الخلاف بطلب أصالة الجنسية المصرية، حيث انتقدت فجر السعيد حصولها على أكثر من جنسية بينها البحرينية، وقالت لماذا لا تكتف بها، وقالت في التغريدة "أصالة تطالب بالجنسية المصرية وتقول خلصوني، للعلم أصالة تحمل الجنسية البحرينية بالتالي نفهم من كلامها أنها تريد التخلص من الجنسية البحرينية، لا حول ولا قوة إلا بالله".

لترد عليها أصالة فيما بعد في برنامج عمرو أديب وتشتعل حرب التعليقات، عبر السوشيال ميديا، وقالت أصالة لأديب، إنها تنتمي للعديد من الدول العربية وتفتخر بالجنسيات التي تحملها ومن ضمنها البحرينية، ووصفت تصريحات فجر السعيد بـ"الغلاظة"، وأكدت أنها لا تعرف السعيد وأشارت إلى أنها لو جلست معها "ستغير رأيها"، ورأت أن إحدى زميلاتها من الوسط الفني تقف وراءها وتابعت قائلة "الله يهديها".

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خلاف أصالة مع أنغام

كانت الفنانة أصالة هاجمت، الفنانة أنغام، في مطلع هذا العام، بسبب زواجها من أحمد إبراهيم، المتزوج من ابنة شقيقة زوجها طارق العريان، في عدة لقاءات تليفزيونية من قبل، كان أبرزها خلال استضافتها في برنامج "توأم روحي" الذي يقدمه الإعلامي اللبناني نيشان.

ووصفت "أصالة" المطربة المصرية بـ"خرابة البيوت"، قائلة: "مش طايقة أنغام، وعندي شعور مش لطيف تجاهها، وسقط الاحترام"، مضيفة: "ما عندي مبررات الأشياء الغلط، ومنها خراب البيوت.. الصبية اللي اتخرب بيتها هي ابنة الأخت الوحيدة لزوجي طارق العريان"، لافتة إلى أنها ألغت متابعتها من كل مواقع التواصل الاجتماعي، "عملت بلوك بلوك على رأي رضوى الشربيني".

كما شنت هجومًا سابقًا على أنغام، خلال حوار لها مع مجلة إماراتية في مارس الماضي، قائلة إنها أسقطت أنغام من حساباتها، لافتة إلى أنها تعرف بعض التفاصيل التي "لا تُقال" ولا يعرفها البعض عن أنغام.

طبيب أصالة النفسي يحلل شخصيتها

كان مصطفى النحاس، الاستشاري النفسي، لأصالة، نشر عبر صفحته على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة لعائلته بصحبة أصالة.

وعلق النحاس، موجهًا كلامه للفنانة، قائلًا: "زي ما كانت مغطية آدم بفستانها، أصالة عندها القدرة إنها تغمر ملايين بمحبتها ومشاعرها. وإنت قاعد معاها ما ينفعش تحس غير إنها واحدة من عيلتك قريبة ومهتمة بكل تفصيلة، وصعب تتخيل إن الأم البسيطة دي ممكن تتحول لأسطورة أول ما بتغني.

وتابع: "لما تسمع بقى ألبومها الجديد تحس بحالة سعادة ودهشة وتلاقيه بيلعب على أوتار مشاعرك، وأنا عايش حالة السعادة دي عندي أفكار كتير عن كل أغنية ححكيلكم عنها، بس قولت أشارككم فرحتي بالألبوم ومحبتي وفرحتي بيها".

لتردت عليه أصالة: "الله يسعد قلبك دكتوري الحبيب".