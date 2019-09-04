طرق طبيعية لتفتيح البشرة

تفتيح أو تبييض البشرة تعد رغبة لدى بعض الفتيات، سعيا منهن وراء مزيد من الجمال، ونشر موقع "بايو مديكا"، بعض الوصفات الطبيعية التي يمكنك استخدامها في حالة الرغبة في تفتيح البشرة.

عصير الليمون

يعد الليمون منتجًا شهيرًا للغاية استخدم على مدار الأعوام لتحسين لون البشرة والتعامل مع العديد من الأمراض الجلدية الأخرى.

يحتوي على حامض الستريك الذي يبيض البشرة بشكل خفيف وينتهي بتقشير الطبقة العليا من بشرتك.

ضعي عصير الليمون على بشرتك باستخدام القطن، واتركيه ليستقر ثم يغسل لاحقًا، كرري العملية أكثر من مرة حتى تظهر النتائج.

الحليب والليمون

هذا مهم بشكل خاص لتفتيح كامل للجسم.

يخلط ماء دافئ وكوب من الحليب كامل الدسم وعصير 2 ليمونة، واستلقي فيه داخل البانيو، لمدة ساعة تقريبا واشطف نفسك في وقت لاحق، ويمكن استبدال الحليب العادي بحليب جوز الهند.

عجينة التفتيح

اصنع عجينة سميكة باستخدام مكونات طبيعية أثبتت أنها تفتح البشرة مثل استخدام الليمون والعسل والألوة فيرا، وتحتوي جميعها على خصائص تفتيح البشرة تساعد بشكل كبير في هذه الحالة.

ضع العجينة على وجهك واتركه لمدة نصف ساعة تقريبًا.

في وقت لاحق اشطفه بالماء الفاتر.

كرر عدة مرات في اليوم لمدة 3-4 أسابيع.

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قناع العسل بالزبادي

يحتوي الزبادي على إنزيمات لتفتيح البشرة تمامًا مثل الحليب، على الجانب الآخر، العسل له خصائص مرطبة ومضادة للجراثيم.

امزج المكونين لعمل قناع مغذي.

اترك الخليط لمدة 5 دقائق ثم ضعه على بشرتك.

اتركه لمدة 20 دقيقة ثم شطفه بالماء الدافئ.

الكركم

الكركم هو مقشر طبيعي آخر مهم للغاية. يحتوي على فيتامين ج المسؤول عن تفتيح البشرة. يمكن لجميع أنواع البشرة استخدامه.

امزج نصف ملعقة كبيرة من الكركم مع ملعقتين صغيرتين من معجون الألوة فيرا لصنع العجين. قم بتطبيقه واتركه لمدة نصف ساعة تقريبًا قبل غسله. افعل ذلك لبضعة أسابيع للحصول على أفضل النتائج.

قشر البطاطس

هذه طريقة طبيعية أخرى إذا كنت تقاتل مشاكل البشرة المزمنة. يحتوي قشر البطاطس على فيتامين B6 الذي يعمل على تقشير البشرة وتحسين البشرة، يمكنك استخدام الأجزاء الداخلية للبطاطس.

اصنع عجينة من البطاطس والليمون ثم استخدميها لاحقًا على الجلد. اتركه لبعض الوقت ويغسل.

الخيار

الخيار هو مكون طبيعي آخر يمكنك استخدامه إذا كان لديك مشاكل مزمنة في الجلد. يربط الكولاجين ويضمن أيضًا أن بشرتك قوية. كما أن لديه تأثير التبريد على الجلد. يمكنك استخدام الخيار لأي نوع من أنواع البشرة.

شريحة الخيار ووضعها مباشرة على مناطق البشرة الداكنة لتفتيحه. اتركها لتستقر قبل غسلها باستخدام الماء الفاتر.