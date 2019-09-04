هذه الأعراض تنذر بقصور القلب

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

أوردت مجلة "الصيدليات الحديثة" أن قصور القلب يعني قيام القلب بضخ الدم في الجسم بشكل محدود، ومن ثم إمداد الأعضاء والأنسجة بالأكسجين والعناصر المغذية بصعوبة.

وأضافت المجلة الألمانية أن الأمراض المزمنة كارتفاع ضغط الدم وداء السكري ترفع خطر الإصابة بقصور القلب، الذي تتمثل أعراضه في ضيق التنفس وتسارع ضربات القلب واحتباس السوائل في الأقدام والكاحلين والساقين وشحوب الوجه والتعرق الشديد، بالإضافة إلى التعب المستمر وفقدان الطاقة.

وفي المعتاد يتم علاج المرض المزمن أولا، وتبعا لحالة قصور القلب يمكن اللجوء إلى طرق علاجية أخرى كدعامات الأوعية أو استبدال صمامات القلب.