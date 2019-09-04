طريقة عمل سلطة الكوسا بالجبنة الفيتا

تعتبر الكوسة خيارا صحيا، ويمكنك تناول سلطة الكوسة إذا كنت تخضعين لحمية غذائية، وتؤكل مع الدجاج أو اللحم المشوي، وفيما يلي طريقة تحضير سلطة الكوسة بالجبن الفيتا. المقادير ½ كيلو كوسا مقطعة شرائح رفيعة زيت زيتون ملح وفلفل أسود (حسب الرغبة) ½ كوب جبن فيتا 2 ملعقة كبيرة شبت طازج مفروم ليمون مقطعة أرباع Advertisements طريقة التحضير ترص شرائح الكوسة في طبق (وهو أصل السلطة اليونانية) ولكن إذا كنت لا تفضلينها هكذا يمكنك طهي شرائح الكوسا على البخار. تضاف الجبن الفيتا على الكوسا (يمكن استبدالها بالجبن البارميزان). يضاف الشبت للسلطة. يخلط الملح والفلفل الأسود وملعقة صغيرة زيت زيتون، ويرش على السلطة. تقدم دون خلط المكونات، وتزين بالليمون.

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