أعراض مرض الخرف

مرض الخرف من الأمراض التي تصيب كبار السن، التي تؤثر على الذاكرة والتفكير، وتوجد أعراض مختلفة لهذا المرض الشائع التي تظهر على المصابين به. وعرض موقع "مايو كلينك"بعض الأعراض التي تصيب مرضى الخرف. أعراض الخرف تغيرات إدراكية فقدان الذاكرة. صعوبة التواصل أو استخدام الكلمات المعبرة. صعوبة في الاستدلال أو حل المشكلات. صعوبة القيام بالمهام المعقدة. صعوبة التخطيط والتنظيم. صعوبة في التنسيق وضعف القدرات الحركية. Advertisements التشوش الذهني والشعور بالتوهان. التغييرات النفسية تغييرات في الشخصية. الاكتئاب. القلق. السلوك غير المناسب. البَارانويا. الهياج. الهلوسة.

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