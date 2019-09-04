أعراض مرض اليد والقدم والفم

مرض اليد والقدم والفم هو مرض فيروسي شائع يصيب عادة الرضع والأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات.

ومع ذلك، يمكن أن يحدث في بعض الأحيان في الأطفال الأكبر سنا والبالغين. وعادة ما تكون أعراضه ما يلي، بحسب موقع "ويب مد".

حمى

مصحوبة بصداع وسخونية.

انخفاض الشهية

وعدم الرغبة في تناول الطعام دون سبب محدد.

إلتهاب الحلق

وصعوبة في البلع.

شعور بالتوعك

والتعب المستمر، وعدم الرغبة في القيام بالأشياء.

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القرح

بعد يوم أو يومين من بدء الحمى، يمكن أن تتطور القرح المؤلمة في الفم (العقبول). وعادة ما تبدأ في ظهور بقع حمراء صغيرة، غالبًا في مؤخرة الفم، يمكن أن تصبح مؤلمة.

طفح جلدي

قد يتطور أيضًا طفح جلدي على راحتي اليدين وباطن القدمين على مدى يوم أو يومين على هيئة بقع حمراء مسطحة وأحيانًا مع ظهور بثور. قد تظهر أيضًا على الركبتين أو المرفقين أو الأرداف أو المنطقة التناسلية.

الجفاف

قد يصاب بعض الناس، وخاصة الأطفال الصغار، بالجفاف إذا لم يتمكنوا من بلع سوائل كافية بسبب قروح الفم المؤلمة. يجب عليك طلب الرعاية الطبية في هذه الحالات.

ليس كل شخص سيصاب بكل هذه الأعراض. قد يصاب بعض الأشخاص، خاصة البالغين، ولا تظهر عليهم أي أعراض على الإطلاق، لكن لا يزال بإمكانهم نقل الفيروس إلى الآخرين.