أيام قليلة وينطلق العام الدراسي الجديد، ودائما ما تعاني الكثير من السيدات من عدم قدرة أطفالهن على التركيز والتحصيل الدراسي وهذا يسبب لهن ازمة كبيرة.

وتقدم "هًن" في التقرير التالي نصائح لزيادة التركيز قبل العودة للمدارس، حسب الموقع الطبي "ويب طب".

أولًا الحديث المنزلي:

يعتبر حديث أولياء الامور مع أولادهم قبل الذهاب للمدرسة من الامور الهامة للغاية، ويحدث ذلك من خلال كتابة بقائمة الامور التي يحتاج إلى الطفل في السنة الدراسية والخطط التي يسع لتحقيقها حتى لا يحدث تشتيت لدى الطالب.

ثانيًا فحص الكتب المدرسية:

من الخطوات الهامة لزيادة التركيز لدى الطفل ان يقوم الاباء والامهات بتصفح الكتب الدراسية قبل الطفل للتركيز على النقاط الهامة ويحدث ذلك عادًا قبل بدء الدراسة لإعطاء الطفل ملخصاً عما سيدرسه في هذه السنة ولكن بطريقة مشوقة ومشجعة من خلال سرد الموضوع بطريقة الدردشة لا بطريقة التلقين.

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ثالثًا تحضير جدول زمني:

من المهم أن يتم وضع جدول زمني للطفل لكل مادة ووقت مراجعتها حتى لا يتشتت ذهنه بين المواد وبعضها، كذلك يحتاج الطفل وفقًا للموقع الطبي إلى جدول يوضح أيام الدراسة والاجازات ويمكن أن يستعين الطفل بهذا الجدول في الشهر الاول حتى يعتاد الأمر.

رابعًا قائمة الأطعمة:

تعد الأطعمة من الأشياء المهمة لتركيز الطفل ولذلك يجب اختيارها بعناية شديدة، فضًلا عن الاهتمام بالأطعمة التي يفضلها الطفل وذلك من خلال اعداد قائمة بها مع ضرورة تقديمها بصورة فاتحة للشهية.

خامسًا تشخيص معين:

من الضروري للحفاظ على تركيز الطفل في حال تعرضه لمرض ما أو الاصابة بأي عرض أو أن يطرأ عليه أي متغير لابد من مراجعة المدرسة حتى يكون المعلمين على وعي معرفة بالموضوع كي يتمكنوا من التعامل مع الطفل بالصورة الصحيحة والمناسبة.