محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ
تمكنت فرق الإنقاذ في البرتغال من مساعدة سائحة تشيكية في أواخر العشرينيات من عمرها سقطت من فوق جرف إلى واد في لاجوس بمدينة فارو جنوب البرتغال.
وذكرت صحيفة "بورتوجال نيوز" البرتغالية أن السائحة وقفت بلا حراك في الحفرة على عمق 12 مترا من سطح الأرض، في الوقت الذي بدأت فيه مجموعة من رجال المطافئ عملية الإنقاذ، وتم سحب الضحية ونقلها على الفور إلى المستشفى لإجراء فحوصات.
وكانت السائحة تحاول التقاط سيلفي في المكان عندما انزلقت قدماها من فوق الجرف المعروف بأنه منطقة خطرة نظرا لطبيعة تكوينه وعدم استقرار الأرض به.
كانت هذه تفاصيل خبر سائحة تخاطر بحياتها لأجل التقاط "سيلفي".. هذا ما حدث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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