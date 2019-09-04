حفاظا على الصحة.. حظر إعلانات الوجبات السريعة للأطفال بالبرتغال

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ
تفرض البرتغال اعتبارا من أكتوبر المقبل حظرا على الإعلان عن الوجبات السريعة للأطفال، في إطار المزيد من القيود على المنتجات الغذائية التي تظهر في الإعلانات المخصصة للأطفال.
وذكرت صحيفة "بورتوجال نيوز" البرتغالية أنه تم نشر جدول يحدد ملف تعريفي للأطعمة والمشروبات بالإعلانات التي تستهدف الأطفال دون سن 16 عامًا في الجريدة الرسمية على أن ينفذ خلال 60 يوما.
ويندرج ملف التغذية تحت القانون الصادر في أبريل الماضي، والذي يهدف إلى تقييد بعض الإعلانات التي تستهدف الأطفال.
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