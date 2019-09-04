دراسة: قلة أشعة الشمس بسبب تلوث الهواء

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ

كشفت دراسة حديثة أن تلوث الهواء يقلل من امتصاصه لضوء الشمس وتفريقه، وبالتالي تقل أشعة الشمس التي تصل إلى سطح الأرض، ما قد يقلل من كمية الطاقة المتجددة التي يتم الحصول عليها من الألواح الشمسية ويزيد العبء الاقتصادي المرتبط بها.

وأوضحت الدراسة التي نشرت في مجلة "التقدم في علوم الغلاف الجوي" أنه كلما صغر حجم الجزيئات، زادت الآثار الضارة، وبالتالي فإن نسبة الإشعاع المبعثر إلى الإشعاع العالمي تزداد مع زيادة مستويات تلوث الهواء، ما يعنى أن أشعة شمس أقل تصل بالفعل إلى سطح الأرض.