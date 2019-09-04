طريقة عمل صينية بلطي بالخضار

قدمي لأسرتك على طاولة الطعام، صينية بلطي بالخضار، إذا كنتم من مُحبي الأكلات البحرية، وقدميه مع الأرز الأبيض، والسلطات. مقادير صينية بلطي بالخضار سمك بلطي فلفل ألوان ثوم بصل بقدونس مفروم كرات مفروم فلفل حار كزبرة خضراء مفرومة ملح - فلفل أسود كمون Advertisements ليمون حلقات زيت طريقة تحضير صينية بلطي بالخضار افرمي الثوم والبصل والبقدونس، في الكبة الكهربائية، مع الفلفل الألوان، والكرات والفلفل الحار والكزبرة. ضيفي للخليط ملح وفلفل وكمون، ثم تبلي السمك بعد تنظيفه جيدًا بالخليط المفروم. أحضري صينية، ورصي بها حلقات البصل والليمون. ضعي السمك المُتبل مع حلقات البصل والليمون، وادخليه الفُرن حتى ينضج.

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