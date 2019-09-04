طريقة عمل ضلوع في الفرن

تعد وجبة الضلوع بالفرن غير شائعة، ولكنها وجبة خفيفة ومميزة تتمتع بمذاق رائع لذلك يقدم لكي موقع "هن" طريقة عملها كما ذكرها موقع سي بي سي سفرة.
المقادير
ضلوع ضاني
بصلتين مفرومين فرما ناعما
4 معالق من الكزبرة والبقدونس المفروم
كوب من الزيتون الأخضر المخلي
زيت زيتون
2 ليمونة مغربي مخلل
رأس الحانوت
فلفل أسود وكمون ناعم
ملح حسب الرغبة
زنجبيل مطحون
كركم
ماء مغلي
طماطم شيري
طريقة التحضير
نضع كمية من زيت الزيتون في طاسة على النار ثم نقوم بتشويح البصل فيها
نخلط جميع التوابل مع الزيت والثوم
نقوم بوضع الضلوع في الخليط ونتبلها جيدا ونضعها فوق البصل على النار
ثم نضيف اليها القليل من الماء المغلي ونغطيها وندخلها الفرن حتى تمام النضج.
نقوم بتشويح الطماطم والزيتون مكان تشويح الضلوع والبصل ثم نزينها بها مع أعواد الروزمارى
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