طريقة عمل ضلوع في الفرن

تعد وجبة الضلوع بالفرن غير شائعة، ولكنها وجبة خفيفة ومميزة تتمتع بمذاق رائع لذلك يقدم لكي موقع "هن" طريقة عملها كما ذكرها موقع سي بي سي سفرة. المقادير ضلوع ضاني بصلتين مفرومين فرما ناعما 4 معالق من الكزبرة والبقدونس المفروم كوب من الزيتون الأخضر المخلي زيت زيتون 2 ليمونة مغربي مخلل رأس الحانوت فلفل أسود وكمون ناعم ملح حسب الرغبة Advertisements زنجبيل مطحون كركم ماء مغلي طماطم شيري طريقة التحضير نضع كمية من زيت الزيتون في طاسة على النار ثم نقوم بتشويح البصل فيها نخلط جميع التوابل مع الزيت والثوم نقوم بوضع الضلوع في الخليط ونتبلها جيدا ونضعها فوق البصل على النار ثم نضيف اليها القليل من الماء المغلي ونغطيها وندخلها الفرن حتى تمام النضج. نقوم بتشويح الطماطم والزيتون مكان تشويح الضلوع والبصل ثم نزينها بها مع أعواد الروزمارى

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