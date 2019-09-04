فيديو.. مبروك عطية: الرجل غير ملزم بتنفيذ وعوده لزوجته.. "مفيش مشكلة"

قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، إنه إذا وعد الزوج زوجته بشيء ولم يف بوعده فليست هناك مشكلة، حيث إن الوعد عند جمهور العلماء ليس بواجب، موضحًا أن هناك آراء فقهية تقول إن الوعد واجب تنفيذه إلا بسبب عذر، ولكن لا يهمه سوى جمهور العلماء ولن يتطرق للمذاهب المختلفة.

وأضاف "عطية"، خلال حواره في برنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، على شاشة "mbc مصر"، أن الوعود ليست بلازمة، موضحًا أن من وعد زوجته بعدم السفر للخارج وسافر فليس هناك مشكلة، مضيفًا: "عاوز أقولك إن المسافر والمغترب مجاهد في سبيل الله لأنه يصرف على أسرته وعلى المساكين ويخرج صدقات".

وتابع: "فيه ناس بتسافر وتسيب زوجتهم مع الأم في البيت، وأمه بقى عشان معاها موبايل والمكالمات مجانية تقعد تحكي له بالتفصيل إيه اللي حصل من مراته طوال الـ24 ساعة، ما هي بتعمل كده عشان الموبايل بتستخدمه مجاني، والله لو المكالمة بـ50 قرش مش هتعبره".

وواصل: "المفروض الاتصال بين الأهل هنا في مصر وبين ذويهم المغتربين تبقى نحن جميعا بخير ولا ينقصنا إلا رؤياك، بس".