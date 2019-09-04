ارتفاع الوزن بشكل مُلفت دومًا ما يشير بضرورة السير على أنظمة غذائية صحية، والقيام بالعديد من التمرينات من أجل فقدانه، والتمتع بصحة أفضل.

ولم يتطلب الأمر عادٍة الشعور بالجوع بشكل مُستمر أو ملاحظة زيادة كُتلة الجسم فقط، فهناك العديد من العلامات التي تؤشر بضرورة فقدان الوزن، يرصد "هن" أبرزها وفقًا لما ذكرها "webteb"

علامات تؤشر بضرورة فقدان الوزن

عدم القدرة على بذل مجهود

زيادة الوزن بشكل مُفرط، قد تؤدي في كثير من الأحيان، للشعور بالتعب والإرهاق عند بذل أقل مجهود، كما إنها تؤدي بيك في النهاية إلى الكسل، وقلة الحركة.

ضيق الملابس

أمر ذاتي تكتشفه بنفسك، فضيق ملابسك المُعتادة بشكل ملحوظ، يعني إنك بحاجة لخفض الوزن.

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اضطرابات النوم

قد يعانوا الأشخاص المصابون بالسمنة باضطرابات في النومم، كالنوم بشكل طويل، أو قلة النوم.

الشخير بشكل زائد

على الرم من إنه أمر يرتبط في المرتبة الأولى باللحمية، ومشاكل التنفس، إلا إن زيادته وبشكل مُتكرر قد تكون بسبب تراكم الدهون التي تُعيق التنفس بشكل سليم.

الآم المفاصل

زيادة الدهون في الجسم، عادًة ما ينتج عنها العديد من الآلام بالعظام والمفاصل، بشكل مُتفرق ومُتكرر، قد يعيق حركتك في النهاية.

الإصابة ببعض الأمراض

هُناك بعض الأمراض التي تتطلب إنقاص وزنك، والتي قد تكون مشكلتها الأساسية، أو ما يُعيق حلها زيادة الوزن، ويعد أبرز تلك الأمراض، ما يتعلق بالصحة الجنسية، والإنجاب، مثل تكيثات المبايض، أو أمراض القلب والسكر والضغط، وغيرها.

هناك العديد من الأمراض المرتبطة بالسمنة، مثل ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري وارتفاع الكوليسترول بالدم وأمراض القلب.