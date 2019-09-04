أجاب الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال أحد المواطنين، والذي قال "ما حكم المرأة التي تخدم والدتها بالرغم من وجود أخوات ليها ومقصرة في حق زوجها من ناحية المعاشرة"، وذلك خلال مقطع فيديو نشرته الصفحة الرسمية للدار على موقع "يوتيوب".
وقال "ممدوح": "كتر خيرها إنها بارة بأمها، جزاها الله خيرًا على هذا البر، حاول تساعدها بقدر الإمكان"، فيما وجه حديثة للمرأة: "إنتي برضوا متسوقيش فيها، يجب الموازنة، وازني بين أمك وزوجك بحيث إنك متهمليش حد فيهم، بدل ما يقولك بلاش تروحي هناك خالص".
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. أمين الفتوى عن سيدة بارة بوالدتها ومقصرة بحق زوجها: "متسوقيش فيها!" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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