مبروك عطية: يحق للمرأة الاعتراض على سفر زوجها للخارج وليس منعه

قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، إن الزوجة يحق لها أن تعترض على سفر زوجها للخارج من أجل العمل، ومن حقها إبلاغه بذلك، ولكن في الوقت ذاته لا يحق لها منعه من السفر، موضحًا أن هذا يتوقف على مدى التفاهم بين الزوجين وطريقة حوار الزوجة مع الزوج.
وأضاف "عطية"، خلال حواره في برنامج "يحدث في مصر"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، مع الإعلامي شريف عامر: "لو الزوج عازم على السفر تقوله إيه اللي رماك على المر، مش عاوزاك تسافر ولو حتى ناكل بصلة وربع رغيف، ولا تتحاور معه بشكل عنيف".
وأوضح الداعية الإسلامي أن طريقة حوار الزوجة لإقناع زوجها بعدم السفر تؤثر عليه بالسلب أو الإيجاب في اتخاذ قراره، مضيفًا: "يعني لو قالت له إنت بقى عاوز تسافر ليه بصوت عالي وتبجح معاه وتجيب سيرة أمه ساعتها بيسأل فورا على ميعاد أول طيارة".
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