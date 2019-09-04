تعرف على أهمية اختبار الدم في سن صغير

زيادة حالات الموت المبكر، دفعت مجموعة من الباحثين لإجراء مجموعة من الأبحاث توصلت فيها لدراسة جديدة تحث على ضرورة اختبار الدم للكشف عن الالتهاب في سن مبكرة قد يتنبأ بمخاطر الإصابة بأمراض القلب والموت المبكر قبل 40 عامًا من الإصابة.

نتائج الدراسة التي أجراها باحثون من مركز ميموريال سلون كيترينج للسرطان الأمريكي، كشفت أن اختبار الدم البسيط يوفر خطط نمط حياة أكثر صحة للأشخاص في وقت مبكر إذا كشف الفحص أنهم معرضون للخطر، نقًلا عن تقرير نشره موقع "ديلي ميل" اليوم.

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ويعتبر الذين لديهم المزيد من رواسب الدم، وهي إحدى علامات الالتهاب، هم الأكثر عرضة بنسبة الثلث لخطر الإصابة بأمراض القلب والموت المبكر من أقرانهم، واختبار الدم يقيس مدي سرعة استقرار خلايا الدم الحمراء أو كريات الدم الحمراء في أسفل أنبوب الاختبار، وذلك طبقًا لنتائج الدراسة.

وطبقًا لدراسات سابقة، فإن معدلات الوفيات ارتفعت بنسبة 36 في المئة بين أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و20 عامًا، وكان لديهم نسبة عالية من ESR (معدل ترسيب كرات الدم الحمراء).

من جهتها، قالت الدكتورة إليزابيث كانتور، أحد الباحثين، إن فحوصات الدم تساعد الأطباء في وصف الأدوية أو تقديم المشورة لتغييرات نمط الحياة التي تساعد على منع الأمراض.