الامارات | أبوظبي تستضيف «تقنيات المتاحف والمعارض لتراث الشرق الأوسط»

شكرا لقرائتكم خبر عن أبوظبي تستضيف «تقنيات المتاحف والمعارض لتراث الشرق الأوسط» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستضيف أبوظبي، من 30 سبتمبر إلى الثاني من أكتوبر المقبل، معرض ومؤتمر تقنيات المتاحف والمعارض لتراث الشرق الأوسط 2019، الذي يهدف إلى التقاء الجهات الفاعلة العالمية الرائدة في صناعة المتاحف، حيث يستضيف أكثر من 70 مشاركاً من آسيا وأوروبا وأميركا، وممثلين عن العلامات التجارية العالمية للمتاحف والمعارض الفنية.

وقال منظمو الحدث إنه تم اختيار أبوظبي لتنظيم هذا المعرض، نظراً إلى تنامي مكانة أبوظبي عاصمة ثقافية عالمية ومركزاً ثقافياً إقليمياً. وتستقطب فعاليات المعرض روّاد المتاحف العالمية، ومهندسين، ومؤرخي الفن، والعاملين في حماية التراث، والمُختصّين في مجال الثقافة والفن.

وقال منظمو الحدث إنهم سعداء لتنظيم المعرض في العاصمة أبوظبي، التي أصبحت مركزاً ثقافياً عالمياً، من خلال مشروع منطقة السعديات الثقافي الفريد، الذي يشمل متحف اللوفر أبوظبي، ومتحف زايد الوطني، وغوغنهايم أبوظبي، الذي ستصمّمه مجموعة من المُصمّمين الفائزين بجائزة بريتزكر. ومن المتوقع أن تصبح أبوظبي عاصمة للثقافة العالمية، خلال فترة تراوح بين 10 و15 عاماً.