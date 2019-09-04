الامارات | إلغاء حفل «جي. بالفن» في أبوظبي لأسباب صحية

شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء حفل «جي. بالفن» في أبوظبي لأسباب صحية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اضطر نجم الريجيتون العالمي جي. بالفن، إلى إلغاء حفله، نظراً إلى الظروف الصحية الطارئة.

وأصدرت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، التي تنظم «أسبوع أبوظبي للتحدي» لمدة سبعة أيام، ويختتم بالحدث الأبرز متمثلاً في مواجهات بطولة UFC 242 يوم السابع من سبتمبر، بياناً تؤكد فيه أحقية حاملي تذاكر حفل جي. بالفن باسترداد أموالهم بالكامل، فضلاً عن الحصول على خصم 30% مقابل تذاكر حفل فرقة الروك الأميركية «رد هوت شيلي بيبرز»، الذي يقام اليوم شرط توافرها.

وتابع بيان دائرة الثقافة والسياحة أنه بسبب العارض الصحي المفاجئ، الذي طرأ على النجم الكولومبي جي. بالفن، فقد اضطر مرغماً إلى إلغاء حفله، في إطار «أسبوع أبوظبي للتحدي»، متمنين له الشفاء العاجل. ووفقاً للشروط والأحكام الخاصة بتذاكر الحفل، يحق لحاملي التذاكر استرداد أموالهم كاملة، كما سيتم تحويل سعر التذكرة بشكل تلقائي إلى رصيد البطاقات البنكية التي استخدمت في عملية شراء التذاكر.