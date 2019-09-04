الامارات | ولي عهد دبي يحضر أفراح المري والفلاسي

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، حفل الاستقبال الذي أقامه غانم محمد غانم المري، بمناسبة زفاف نجله عبدالله إلى كريمة محمد أحمد بالقيزي الفلاسي. وحضر الحفل، الذي أقيم في فندق ميدان بمنطقة ند الشبا في دبي عصر أمس، عدد من الشيوخ وأعيان البلاد وأبناء القبائل وأقارب العروسين. وبارك سموّ ولي عهد دبي لآل المري والفلاسي أفراحهم، وهنأ العروسين.. متمنياً لهما حياة زوجية مفعمة بالحب والسعادة والاستقرار. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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