الامارات | 18 طالباً من «سياحة دبي» في دورة تدريبية حول الضيافة الفندقية

شكرا لقرائتكم خبر عن 18 طالباً من «سياحة دبي» في دورة تدريبية حول الضيافة الفندقية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استضاف كل من فندق «تريب باي ويندام دبي» و«ويندام دبي مارينا» 18 طالباً إماراتياً، الأسبوع الماضي، للمشاركة في دورة تدريبية صيفية، في إطار برنامج «مضياف» الذي تتبناه كلية دبي للسياحة. وتهدف الدورة، التي عقدت على مدى يومين، إلى تنمية مهارات الطلبة في مجال الضيافة الفندقية.

وتعدّ هذه الدورات التدريبية جزءاً من برنامج «مضياف» لتوطين القطاع السياحي في دبي، الذي نظمته كلية دبي للسياحة، والذي يهدف إلى تأهيل الطلبة الإماراتيين للعمل في قطاع السياحة في دبي.

وشارك الطلاب خلال التدريب في جلسات عمل شاملة لتعريفهم بكلا الفندقين، وتقديم نظرة عامة لهم حول صناعة الضيافة في الإمارات. وتضمنت الجلسات أنشطة تعليمية وتجريبية تنوّعت بين مسابقات حل الألغاز، وصنع المعكرونة والفريك شيك، إلى فن تزيين المناشف.

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وقدمت ورش العمل التفاعلية للطلاب خبرة عملية حول مختلف أقسام العمليات في الفندق، مثل المكاتب الأمامية، والأغذية والمشروبات، وخدمة الغرف.

وقالت مديرة الموارد البشرية في مجموعة «ويندام»، سارة بروكس: «إن السياحة والضيافة صناعتان أساسيتان لدبي والإمارات بأكملها، ومن الضروري أن نشجع ونسهّل على مواطني دولة الإمارات الانضمام إلى هذه الصناعات، وتنمية شغفهم بهذه المجالات».

وقالت مديرة إدارة توطين القطاع السياحي في الكلية، مريم المعيني: «كجزء من جهودنا لتحقيق هذا الهدف، تعمل كلية دبي للسياحة عن كثب مع كيانات القطاعين الحكومي والخاص، من خلال برنامج (مضياف)، بهدف تحديد وتدريب المواهب المحلية وصنع فرص عمل مناسبة لهم. لذلك نحن نقدر الدعم المخلص المقدم من (ويندام دبي) للمساعدة في ضمان نجاح مبادرة توطين الصناعة لدينا».

ويهدف البرنامج التعليمي إلى مساعدة الطلاب الإماراتيين على تطوير شغفهم بالضيافة، وتعلم مهارات جديدة، وبعد نجاح هذه الجلسات التدريبية، يأمل كل من «تريب باي ويندام دبي» و«ويندام دبي مارينا» لاستقبال طلاب كلية دبي للسياحة والخريجين في برامج تدريب وتأهيل مهني إضافية.