الامارات | «جدارة» يستقبل 22 مشاركاً في دفعته لعام 2019

شكرا لقرائتكم خبر عن «جدارة» يستقبل 22 مشاركاً في دفعته لعام 2019 والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأ برنامج «جدارة» التدريبي المكثف، الذي يستمر لمدة خمسة أشهر، وأطلقته مجموعة «سيرا»، نسخته الثانية التي تضم 22 مشاركاً ومشاركة لدفعة عام 2019.
وتلقّت نسخة هذا العام أكثر من 2500 طلب للمشاركة من مختلف أرجاء العالم العربي، واستقطبت عدداً كبيراً من المتقدمات الإناث بنسبة قدرها 40%، بزيادة ملحوظة عن نسخة عام 2018.
وسيخضع المشاركون لسلسلة من الجلسات التدريبية تحت إشراف نخبة من ألمع روّاد الأعمال الرقمية، بمن فيهم «غوغل» و«تويتر» و«مايكروسوفت» و«أمازون لخدمات الإنترنت» و«يوداسيتي».
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