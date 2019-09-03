في صيف 2020.. أثاث الشرفات والحدائق يسطع بالأصفر

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-
يسطع أثاث الشرفات والحدائق باللون الأصفر في صيف 2020، وذلك وفقا لما ظهر جليا خلال فعاليات معرض أثاث الحدائق Spoga+Gafa بمدينة كولن الألمانية.
وأوضحت خبيرة الأثاث والديكور أورسولا جايسمان الألمانية أن الأصفر، خاصة المائل للبرتقالي، يُضفي لمسة جاذبية وحيوية على الشرفة أو الحديقة ويُشيع أجواء البهجة والمرح ويجسد روح الانطلاق المميزة لفصل الصيف.
وأضافت جايسمان أنه يمكن تنسيق درجات الأصفر مع بعضها البعض، كما يمكن الحصول على مظهر رائع من خلال تنسيق الأصفر مع درجات الباستيل الحالمة كالأزرق السماوي والوردي.
كما أن تنسيق الأصفر مع الرمادي يخلق تباينا مثيرا ويضفي على الشرفة أو الحديقة طابعا أكثر جاذبية وروعة.
ومن ناحية أخرى، أشارت جايسمان إلى أن أثاث الشرفات والحدائق يأتي في صيف 2020 بتصاميم تتحلى بالبساطة والرقي وتتخلى عن الزخارف المبالغ فيها، كما يمتاز الأثاث بتصاميم مرتفعة لمزيد من الراحة وسهولة الجلوس.
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