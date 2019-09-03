منها بيتزا القمح الكامل.. 7 وجبات إفطار لذيذة لمرضى السكري

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

تساعد وجبة الفطور مرضى السكري في الحفاظ على نسبة الجلوكوز في الدم، فتناولها المنتظم قد يبقي محيط الخصر نحيفًا وضغط الدم تحت السيطرة.

في السطور التالي نقدم لمرضى السكر 7 خيارات لذيذة لإفطار الصحي، بحسب ما جاء على موقع "CNN" العربية:

1-أومليت الخضروات:

هذه الوجبة عبارة عن خضروات طازجة، مثل الطماطم والفلفل والبصل مع كمية صغيرة من زيت الذرة أو الكانولا، يُضاف إليها نصف كوب من البيض المخلوط مع ملعقة كبيرة من حليب خالي الدسم.

2- الخبز المحمص:

شريحتان من خبز القمح الكامل المحمص مع ملعقتين من زبدة اللوز وزبدة الفول السوداني وكوب من الحليب قليل الدسم.

3- بيتزا القمح الكامل:

من لا يعشق البيتزا، لكنها هنا بيتزا صحية ومفيدة لمرضى السكر، وهي عبارة عن كعك إنجليزي مخبوز من القمح الكامل مع خضار سوتيه، بدلاً من البيض المطبوخ والجبن قليل الدسم.

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4- شوربة الشوفان:

للشوفان تأثير ايجابي على نسبة الجلوكوز في الدم، ويمكنك عمل شوربة الشوفان بالحليب خالي الدسم كوجبه خفيفة على المعدة.

5- البيض المخفوق في الميكروويف:

خفق البيض في وعاء الميكروويف مع ملعقة من الحليب ومسحوق الفلفل الأسود والثوم.

6- بودينج الكينوا:

الكينوا غنية بالبروتين وخالية من الغلوتين مما يجعلها من خيارات الكربوهيدرات الصحية.

7- الاستيك:

قم بتجهيز شريحة من اللحم وأضف إليها مسحوق الفلفل الحار والكمون ومسحوق البصل.