آخر أيام الصيفية.. أسعار المصايف في سبتمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آية شطوري:

يضطر البعض للحاق بإجازة مصيف على البحر في الأيام الأخيرة من الصيفية لظروف تتعلق بالعمل أو الدراسة أو غيرها، والآخر يفضل قضاء إجازة على البحر قبل قدوم الخريف بقليل.

وسواء كنت الأول وفاتك الأشهر السابقة أو الأخير الذي يهوى المصيف مع توديع الفصل الحار، نقدم لك أسعار المصايف في مختلف الأماكن الساحلية خلال السطور التالية، بحسب سماسرة وموقع "بوكينج" المختص بحجز الفنادق:

الساحل الشمالي:

- أسعار الإيجارات المؤقتة للشاليهات والشقق السكانية في منطقة الساحل الشمالي ثابتة إلى حد ما، لكنها تقل خلال شهر سبتمبر لتبدأ من 650 لـ1500 جنيه في بعض القري السياحية، ومن 800 إلى 2000 جنيه في اليوم الواحد، حسب موقعها ومحتوياتها من خدمات ومرافق.

- الغردقة:

يقول أحد السماسرة بالغردقة ويدعى عبد الرحمن موكا، إن الأسعار لا تختلف بين فصول السنة؛ لأن المدينة تعتبر مصيف ومشتى لاعتدال مناخها طوال العام، كما أن السيّاح يأتون في هذه الفترة عكس المناطق الساحلية التي تطل على البحر الأبيض التي تنخفض بها درجات الحرارة لـ20 درجة مثلًا.

وتتراوح أسعار الفنادق بين 800 لـ4000 جنيه في الليلة الواحدة، حسب درجات النجوم بين الفنادق، والخدمات المقدمة من الوجبات والمشروبات، ومزايا أخرى مثل الجيم والسبا والمساج، أما أسعار الشاليهات الكاملة تتراوح أسعارها بين 2000 لـ4000 في الليلة لشاليه يسع حتى 6 أفراد.

Advertisements

- الإسكندرية:

يقول أحد السماسرة في مدينة الإسكندرية ويدعى وليد زين الدين، إن الأسعار كانت مستقرة في شهري يوليو وأغسطس، لكنها انخفضت مع بداية شهر سبتمبر لتتراوح من 400 لـ600 جنيه لشقة غرفتين وصالة (صف ثاني من البحر) لليوم الواحد، بالمعمورة.

ويوضح أن أسعار إيجار الشقق تتفاوت قليلًا من منطقة لأخرى بالإسكندرية، ولكن تُقاس الأسعار عادة بمدى قرب الوحدة من البحر، وتتراوح الشقق التي تطل على الشاطئ من 700 لـ800 جنيه في اليوم الواحد دون تكييف.

أما الكبائن والشاليهات على البحر مباشرة، تتراوح من 600 إلى 1000 الغرفة والصالة، ومن 1200 لـ2000 جنية للغرفتين والصالة، أما الفلل (3 غرف) تبدأ من 3000 لـ4000 آلاف في اليوم الواحد.

شرم الشيخ:

تتراوح أسعار شهر سبتمبر بحسب موقع " booking"، ما بين 800 لـ4000 جنيه لليوم الواحد، حسب تقييم الفنادق والوجبات المقدمة لشخص واحد في الفترة من 1 لـ20 سبتمبر.

مرسى مطروح:

ويقول أحد سماسرة مرسي مطروح يدعى "الحاج محمد"، إن سعر إيجار الشقة لليوم الواحد يتراوح من 150 لـ200 جنيه، لكن إذا كانت تطل على الشاطئ فتتراوح من 350 لـ450 جنيهًا، حسب مساحة الشقة وتشطيبها وقربها من البحر، مشيرًا إلى أن الأسعار لا تختلف كثيرًا عن الأشهر السابقة، لكن في نهاية الشهر الجاري ستنخفض بشكل كبير لقلة الإقبال تزامنًا مع بداية العام الدراسي.