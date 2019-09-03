حقائب يد كلاسيكية يجب أن تتوافر في خزانة كل سيدة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 3 سبتمبر 2019 10:37 مساءً - من أبرز الاكسسوارات النسائية كانت ومازالت في تاريخ الموضة هي حقائب اليد، فكما نعلم جميعنا أنّ معظم النساء لا يتسغنين عن الحقائب بمختلف المناسبات الرسمية منها والكاجوال، ولهذا فإنّ دور الأزياء والاكسسوارات العالمية تعمل وفي كل موسم، على تقديم أجمل التصميمات المبتكرة واللافتة، التي تتنوع من ناحية قصاتها وألوانها، لكن هنالك نوع معين من الحقائب لا يتغير بتغيّر المواسم والفصول، وهذا النوع يكون من التصميمات الكلاسيكية التي يجب أن تتوافر في خزانة كل سيدة، وإليكِ التفاصيل.



حقائب يد كلاسيكية موضة جميع المواسم

حقائب يد كلاسيكية





كما ذكرنا فإنّ حقائب اليد الكلاسيكية قطع ضرورية في خزانة كل سيدة، وهي بشكل عام تتنوع بين تلك ذات الأحجام الكبيرة العملية، وبين الأحجام المتوسطة الأنيقة، ومنها التي تُحمل باليد من خلال المقبض العلوي وتسمى بال tote bags، ومنها التي تُعلّق على الكتف وتسمى بالـ shoulder bags وألوانها عمومًا تتدرج بين الأسود والبني والرمادي والعسلي، وكذلك نرى الأحمر العنابي الغني، والأخضر الزيتي.



ما الذي يميز الحقائب الكلاسيكية

حقائب يد كلاسيكية



يسهل حمل وتنسيق الحقائب الكلاسيكية مع مختلف الاطلالات ولمختلف المناسبات، باستثناء السهرات طبعًا، فالأحجام الكبيرة مثالية للمشاوير اليومية، والجامعة والتسوق، والأحجام المتوسطة مثالية للعمل والاطلالات في المكتب، إضافة إلى الزيارات والمشاوير المسائية الرسمية، وننصحكِ بأن تستثمري بحقيبة اليد الكلاسيكية وتشتريها من دار أزياء مرموقة، لكونها ستبقى في خزانتكِ لسنوات طويلة، وستستفيدين كثيرًا منها بالتالي.



شاهدي بالصور أجمل موديلات حقائب يد كلاسيكية من أحدث إصدارات الدور العالمية، واختاري الموديل الذي يعجبكِ ويناسب ذوقكِ.

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