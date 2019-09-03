لأول مرة.. طفلة مبتورة الساقين على مسرح أسبوع الموضة بنيويورك

في سابقة هي الأولى من نوعها، تشارك طفلة مبتورة الساقين وتدعى ديزي ماي ديمتيري، على مسرح أزياء أسبوع الموضة في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقع الاختيار على الطفلة ديزي ماي لتسير على السجادة الحمراء وقف على مسرح من قبل شركة أزياء لولو وجيجي كوتور، الطفلة لتظهر في عرض الأزياء الخاص بها بعد أن شاهدتها إيني هيجوس-بويرون، مؤسسة الشركة وهي تعرض أزياء في لندن.

وقالت مؤسسة الشركة عن اختيار الطفلة: "سُئلت عن رأيي في مشاركة شخص مبتور الساقين في عروضي، وللأمانة فقد فاجأني السؤال.. وبالطبع قلت نعم."

وتبلغ من العمر، ديزي ماي 9 سنوات، والتي قالت عنها إيني هيجوس-بويرون، وهي أيضا مصممة الأزياء الرئيسية في لولو و جيجي كوتو، "إن ديزي ماي ستكون أول طفلة مبتورة الساقين بالكامل تسير في عرض رسمي في نيويورك"، نقلًا عن بي بي سي عربية.

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من جانبه قال أليكس ديميتري، والد الطفلة إنها تريد أن تمهد الطريق أمام من فقدوا سيقانهم لدخول هذا المجال، وأنها ولدت تعاني من مرض الهيميليا الليفية (انعدام النصف الشظوي للطرف)، إذ فقد جزء من العظم الليفي في الساق أو كلها، مما أدى إلى بتر ساقيها.

وقال والدها إنها تعمل حاليا للترويج لمنتجات شركة نايكي وبودن وماتالان، وتم اختيارها للفوز بجائزة "أطفال الشجاعة" في مسقط رأسها.

لك تكن ديزي ماي هي الوحيدة من الاسرة التي ستشارك، بل شقيقتها "إيلا" 11 عاما ، ستشارك في عرض الأزياء أيضا.

يذكر أن اسبوع الموضة سينطلق في 8 سبتمبر الجاري ، ومثلت من قبل شركة لولو وجيجي كوتور في أسبوع الموضة للأطفال في لندن.