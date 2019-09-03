"من عيد الميلاد للمدرسة".. أسما شريف منير برفقة طليقها بسبب ابنتهما: اخترنا التحضر

شاركت خبيرة التجميل، وابنة الفنان شريف منير، أسما شريف منير، مُتابعيها اليوم، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" عدة صور جديدة لها برفقة ابنتها "لارا" في اليوم الأول من المدرسة، كما شاركت المُتابعين، بصورة لابنتها مع طليقها.

وعلقت بقولها: "روحي دخلت خلاص المدرسة، سنه اولى إبتدائي، احساس حلو اوي ويلخبط، ربنا يحميكي ويبعد عنك أصدقاء السوء، يارب أنا وباباكي نشوفك ونصورك يوم تخرجك من الجامعة، بحبك يا نور عين مامي".

الأمر تفاعل معه العديد من المتابعين، مُشيدين بعلاقتها المستمرة مع زوجها السابق واحترامهما المُتبادل بسبب ابنتهما الصغيرة.

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أسما شريف منير برفقة طليقها في عيد الميلاد

لم تكن تلك المرة الأولى، التي تُشارك فيها أسما، متابعيها بصورة تجمعها بطليقها لسابق، ففي إبريل 2018، نشرت ابنة الفنان شريف منير، صورة جديدة تجمعها بطليقها السابق في حفل عيد ميلاد ابنتهما الوحيدة.

وعلقت أسما على الصورة، التي نشرتها من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلة: "فرحة بنتنا أهم من اختلافنا".

وتابعت: "قررنا إننا منبقاش في حياة بعض بس ده مخلنانش نقصر معاها عشان نقلل الضرر عليها، أهم قرار خدناه، هو احترامنا لبعض"، مضيفة: "إحنا اخترنا التحضر والحفاظ على نفسيتها وسعادتها، كل سنة وإنتي طيبة حبيبتي".

زواج أسما من الفنان محمود حجازي

يذكر أن أسما، احتفلت بزفافها على الفنان الشاب، محمود حجازي، بعيدا عن أعين الإعلام، 8 سبتمبر الماضي، إذ نشرا صورًا لهما بفستان وبدلة الزفاف على الشاطئ برفقة ابنة أسما الوحيدة.

وكان الثنائي قد شاركا متابعيهما، بأدق اللحظات خلال قضائهما عطلة شهر العسل بسهل حشيش في الغردقة، عبر حسابها بموقع تبادل الصور "إنستجرام".