نساء كوريا الجنوبية يثرن على "حمالات الصدر" بهشتاج "NoBra"

تحت هاشتاج NoBra#، اجتمعت نساء كورية الجنوبية على هدف واحد وهو خلع حمالات صدورهن عبر منصات التواصل الاجتماعي، لإرسال رسالة مفادها أن ارتداء الحمالة من عدمه حرية شخصية.

الحركة النسوية "لا لحمالة الصدر" جاءت بعد أن نشرت الممثلة والمغنية الكورية الجنوبية "سولي" صورا لها دون حمالة صدر عبر حسابها، الذي يتابعه الملايين، عبر "إنستجرام"، والذي اعتبره البعض سواء رجال أو نساء، بأنها تسعى للفت الانتباه واتهموها بالاستفزازية.

"أفهم أن ارتداء حمالة صدر من عدمه هو اختيارك، لكنها تلتقط دوما صورا لنفسها وهي ترتدي قمصانا ضيقة لتبرز صدرها. لا ينبغي أن تفعل هذا"، و"نحن لا نلومك لعدم ارتداء حمالة صدر. نحن نقول إنه يجب عليك إخفاء حلمة ثديك"، كانت تلك نوعية ردود الأفعال المناهضة لـ "سولي".

البداية جاءت عندما تم عرض الفكرة من خلال فيلم وثائقي تحت عنوان "No Brablem"، والذي أنتجته فتاة تدعى جون سونج أون تبلغ من العمر 28 عاما، وذلك عام 2014 والذي كان يحكي تجارب النساء في التخلص من حمالة الصدر، نقًلا عن بيبي سي عربية.

وتقول سونج أون، إنها بدأت المشروع مع أصدقاء أثناء دراستها في الجامعة، حيث بدأت تتساءل "لماذا نعتقد أنه من الطبيعي ارتداء حمالة الصدر؟".

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من جهتها تقول الطبيبة ديدر ماك جاي، متخصصة في العلاج الطبيعي، وهي مدير مشارك لمركز أبحاث الثدي بجامعة ولونجونج في أستراليا.

وتقول: "أعتقد أن للمرأة الحق في الاختيار، لكن إذا كان ثديك كبير الحجم، ولم يكن هناك دعم لهذا الحجم، فإن وضعية الجسم سوف تتأثر، بما في ذلك الرقبة والظهر".

وأضافت :"مع تقدم المرأة في العمر، يتغير هيكلها التشريحي، حيث يتغير الجلد ويتناقص مستوى الدعم بشكل طبيعي".