أحلام تهاجم أصالة وتصفها بـ"الثعبان": أنا لا أحب المنافقين

بعد هدوء الحرب الناشبة بين أصالة وأحلام، لأسابيع قليلة، عادت الفنانة أحلام لشن حرب كلامية على أصالة، خلال حديثها مع برنامج "إم بي سي تريندج"، وذلك منذ هنأتها الأخيرة على أغنية "بنت أكابر" عبر "تويتر"، وتجاهلتها أصالة.

التصريحات الأخيرة تأتي من أحلام دون موقف جديد بين الثنائي، ولكن بمجرد تطرق الحديث عن أصالة بدأت في قول تلك التصريحات، في فيديو بثه البرنامج عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وقالت أحلام في الفيديو: "أنا لا أحب المنافقين بحياتي نقطة وآخر السطر، ليش بدي أعمل فولو لشخص يقول أني بحرض حد ضدها".

وأضافت، "هي ما عندها الجرأة حتي تطلع وتقول أحلام، وذكرت أن ذلك سبب قيامها بعمل بلوك".

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وأكملت أحلام: "هي مثل الثعبان، فهي تقول على الملأ شيء غير الذي تقوله للجمهور لتحرضهم عليا، كما أنها لا تملك الجرأة حتى تقول أن أحلام تحرض فجر السعيد ضدها".

تاريخ الخلافات بين أحلام وأصالة

وبدأ الخلاف بتعليق للفنانة أحلام عند أصالة تهنئها فيه بأغنيتها الجديدة "بنت أكابر، ولكن أصالة لم ترد وهو ما اعتبره متابعون تجاهلا لأحلام، فخذفت الأخيرة تعليقها وكتبت في منشور على "تويتر"، "أنتي تفتكرين إني انتظر منها أو من غيرها أصلًا ردْا، أنا كتبت لها كفنانة فقط قدمت فنا جميلا، وياما كتبت لي أصالة الكثير مع صدور ألبومي أو أغانيي، ولو ظلمتني بتظل غالية كفنانة أقدرها وأحترمها حتى تعتذر عن ظلمها لي وبشر الظالم بالظلم ولو بعد حين، شكرًا على محبتكم".

ومن جهتها، شعرت أصالة أن هذا الرد لا يليق على "السوشيال ميديا"، فطلبت منها عدم الحديث في موضوعات لا معنى لها، لافتًة إلى أنهما كبار، وأنه لا أحد ظلم الآخر.

وبعد ذلك اتهمت أصالة أحلام بأنها تؤجج المشكلات بينها وبين الإعلامية الكويتية فجر السعيد، والتي انتقدت أصالة في أكثر من موقف، بينها رغبتها في الحصول على الجنسية البحرينية، وبعدها اتهمها أحلام بأنها كالثعبان، وغير صريحة.