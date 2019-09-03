خسر المُلك وفقد الحبيبة.. شاهد أول صورة لملك ماليزيا مع طليقته

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

بعد فترة كبيرة من الغموض حول طلاق أوكسانا فويفودينا ملكة جمال موسكو لعام 2015 من ملك ماليزيا السابق محمد الخامس، تنشر أوكسانا صورة اعتبرها البعض رومانسية عبر حسابها الخاص على موقع تبادل الصور "إنستجرام"، وتكشف السبب الحقيقي لانفصالها وزوجها عن بعضهما، بحسب ما نشر على موقع "العربية":

وكتبت مع الصورة: "أعرف أن الجميع يريدون معرفة ماذا حدث لنا.. لم أكن مستعدة سابقاً للكشف عن قصتي.. ربما، إذا قلت لكم الحقيقة، فسوف أشعر بتحسن حالي.. لكنني لا أريد إيذاء أي شخص لأن ذلك سيكون مؤلماً".

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فيما لم تصدر أي بيانات رسمية بخصوص أسباب الطلاق ما أثار مختلف التساؤلات والشائعات حول الموضوع.

يذكر أن ملك ماليزيا السابق محمد الخامس كان تطلق في يونيو من ملكة جمال روسية سابقة، منهياً زواجاً استمر بضعة أشهر تنحى على إثره عن العرش، في سابقة بتاريخ البلاد، على ما أفاد محاميه، إلا أن ملكة جمال موسكو ظلت حينها تؤكد أنها مازالت زوجة السلطان محمد الخامس وواظبت على نشر صور لهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال حينها المحامي، كوه تيين هوا، الذي يتخذ مقراً له في سنغافورة، إن محمد الخامس "انفصل بشكل نهائي من ريهانا أوكسانا غورباتنكو في 22 يونيو 2019 بعدما رمى عليها الطلاق بالثلاث طبقاً للشريعة الإسلامية".