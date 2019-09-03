بعد انخفاضها لـ15 جنيها.. طرق سليمة لحفظ الدجاج وطهيها: لا تغسلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آية شطوري:

"انخفاض أسعار الدواجن مستمر، ووصل سعر الكيلو في المزرعة بين 15 و16 جنيهًا"، بهذه الكلمات يعلن الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية في القاهرة، استمرار انخفاض أسعار الدواجن في تصريحه لـ"الخليج 365" أمس.

ربات البيوت تعتبرها فرصة للشراء وتخزينها في "الفريزر"، لكن يجب الأخذ في الاعتبار أن تخزين الدجاج بشكل صحيح أمر ضروري للغاية للحفاظ على سلامة الأسرة، لأن عدم حفظه بشكل جيد يجعله عرضة للإصابة ببكتيريا السالمونيلا الخطيرة التي تسبب التسمم الغذائي.

وهناك أمور عدة على ربة المنزل ضمانها عند تجميد الدجاج، حتى تحفظه بشكل جيد وآمن على الصحة، نذكرها خلال السطور التالية، بحسب موقع "thekitchn" المعني بالمطبخ وشؤون المنزل.

1- استخدام أكياس خاصة

عادةً ما تخزن ربة المنزل الدجاج في الفريز بنفس كيس التغليف النايلون الرقيق الذي يأتي فيه الدجاج من السوبر ماركت، إلا أن هذا الكيس يعتبر وسيلة تكاثر البكتيريا، كما أنه مع الوقت يغير في نكهة الدجاج، لهذا من الأفضل أن تنقليها إلى أكياس حفظ طعام خاصة بالفريزر.

2- تفرغ هواء كيس الحفظ

عند وضع الدجاج في أكياس الحفظ في الفريزر عليكِ مراعاة أن يكون الكيس مفرغ جيدًا من الهواء، لأن الهواء يتفعل مع الدجاج ويعجل من فساده، وعليكِ التأكد من احكام غلق الكيس حتى لا يكون عرضة لهواء الفريزر.

3- تقسم الكمية

لا تضعي كمية كبيرة من الدجاج في كيس واحد، خاصة الشرائح، فقط ضعي في كل كيس في الفريزر الكمية المناسبة التي تناسب الطبخة، لأن إخراج الدجاج من الفريزر وتذويبه، ومن ثم إعادة تكرار تجميدة أكثر من مرة سيعرضه للهدر.

4- الانتباه للصلاحية

التجميد أفضل وسيلة حفظ للأطعمة بالطبع، لكن هذا لا يعني أن الدجاج سيكون محفوظ للأبد في الفريزر دون انتهاء صلاحيته، ولهذا عليك تدوين تاريخ الصلاحية على الكيس، أو بالكتابة على شريط لاصق وتثبيته على الكيس.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، هناك أخطاء يقع فيها كثيرون عند طهي الدجاج وتخزينه في الثلاجة أو الفريزر.

أخطاء ترتكبيها عند الحفظ:

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1- حفظها في الدرج العلوي من الثلاجة

تقول ماندي ساشر، خبيرة التغذية، لموقع mamamia الأسترالي، يجب عدم الاحتفاظ بالفراخ في الدرج العلوي بالثلاجة، وذلك لتقليل انتقال الملوثات من السوائل التي تتساقط من الأطعمة الأخرى. والرفوف المنخفضة هي أفضل مكان لحفظها.

2- خلط الدجاج بالأطعمة الأخرى في الثلاجة

تقع ربة المنزل عادة في خطأ الدجاج النيء مع غيره من الاطعمة مثل الخضراوات، وهذا خطير لأن في حال إصابة الدجاج ببكتيريا فسوف تنتقل إلى باقي الأطعمة، يمكن حفظ بعض المخبوزات في رف الدجاج لكن بشرط أن توضع في علب بلاستيكية محكمة الإغلاق.

أخطاء ترتكبيها عند التحضير:

1- غسل الدجاج

عند تجهيز الفراخ للطهي، يجب عدم غسلها إطلاقًا، لأنه عند القيام بذلك "تنتشر جزيئات البكتيريا بسهولة في أرجاء المطبخ وعلى الأسطح المحيطة، وبدلًا من ذلك، يمكن استخدام منشفة ورقية ووضع الفراخ جافة. وكبديل أكثر أمانًا، تجنبي الغسيل تمامًا وابدأي الطهو على الفور".

2- عدم تخصيص لوح تقطيع للدجاج

عندما تحضرين صدور دجاج نيئة على لوح تقطيع، ثم يستخدام اللوح نفسه والسكين نفسه لتحضير السلطة، فيمكن حينئذ أن تنتقل البكتيريا، مثل "كامبيلوباكتر"، من الدجاج إلى السلطة، والتي تسبب الإجهاض التلقائي للإنسان.

ويمكنك غسل ألواح التقطيع بعد تحضير الطعام بواسطة ماء ساخن ومنظف أواني، ويمكنك اسخدام الخل الأبيض.

3- طهي قطع كبيرة

تقطيع الدجاج لقطع صغيرة أفضل حتى تنضج بشكل كامل وبشكل أسرع، ويمكنك اتباع هذا الأمر إن كنت تهوى حفلات الشواء وتريد طهي كمية كبيرة من الدجاج بشكل أسرع.

4- عدم تقطيع الدجاج شرائح

من الأمور المفضلة تقطيع الدجاج إلى شرائح رقيقة، حتى تزيد المساحة المعرضة للنار، مما يساعد على نضجه بشكل أسرع.