سيلين تكشف عن مجموعتها الجديدة من الحقائب.. جلود راقية وألوان طبيعية

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد إصدار حقيبة Vertical Cabas في وقت سابق من هذا العام، أعلنت العلامة الفرنسية للسلع الفاخرة سيلين عن إصدارها خطًا جديدًا من حقائب السفر باسم Triomphe Canvas، وهو جزء من مجموعة CELINE Essentiels.

ويتضمن الخط الجديد حقيبة كروس بودي، حقيبة المقبض العلوي، حقيبة التسوق، حقيبة التوت، حقيبة سفر كبيرة، حقيبة الدلو، وحقيبة Folco.

وقد تم تصميم طبعة Triomphe Canvas في عام 2018 من قبل هيدي سليمان، وهي عبارة عن نسخة تكرارية لشعار العلامة الأيقوني الذي ظهر للمرة الأولى في عام 1972، والمستوحى من السلسلة التي تطوّق قوس النصر الشهير.

وتأتي الحقائب الجديدة مصنوعةً من أرقى الجلود بألوانها الطبيعية أو السوداء، منقوشة بالأحرف المميزة باللونين الأسود والبني، وبتفاصيل بنية.