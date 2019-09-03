منها البطاطس.. 6 وصفات منزلية لإزالة "سواد الإبط"

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

عادة ما تسبب البقع الداكنة تحت الإبط مصدر قلق وإحراج للأشخاص، خصوصًا مع ارتداء الملابس القصيرة أو الفضفاضة.

وترجع في الغالب تغير لون هذه المنطقة تحت الإبط للأسود لأسباب؛ منها الحلاقة وزيادة إفرازات العرق أو استخدام بعض مزيلات الشعر الرديئة، فضلا عن سوء التهوية، وللقضاء على هذه المشكلة، نرصد 6 وصفات بسيطة يمكن تنفيذها في المنزل، بحسب ما ذكر موقع "Bright Side".

1. خل التفاح وصودا الخبز

ما تحتاجه:

- 2 ملعقة صغيرة من خل التفاح

- 2 ملعقة صغيرة صودا الخبز

امزج عصير التفاح مع صودا الخبز، سيحدث فقاعات عندما تهدأ، قومي بتطبيق الخليط على منطقة الإبط ودعيها تجف. اتركيها لمدة بضع دقائق ثم اشطفيه باستخدام الماء البارد واتركه حتى يجف.

عدد المرات: 3 مرات في الأسبوع.

2. ماء الورد وصودا الخبز

ما تحتاجه:

- ماء الورد

- صودا الخبز

ما يجب عليك فعله: اصنعي عجينة لزجة عن طريق إضافة ماء الورد إلى صودا الخبز. ضعي العجينة على الإبطين الداكن واتركيها لمدة 10 دقائق. بعدها اغسليها باستخدام الماء البارد واتركه حتى يجف.

عدد المرات: مرتين في الأسبوع

3. الحليب والكركم والعسل

ما تحتاجه:

- ملعقة كبيرة حليب

- ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم

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- ملعقة صغيرة عسل

ما يجب عليك فعله: اخلطي كل هذا جيدًا وطبقي العجينة على الإبطين ثم اتركها لتجف وبعدها اشطفي الإبط.

عدد المرات: 3 مرات أسبوعيا

4. السكر البني وزيت الزيتون

ما تحتاجه:

- 3 ملاعق كبيرة سكر بني

- 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون بكر

ما يجب عليك فعله: اخلطي المكونات جيدًا، ثم استخدمي الخليط لتنظيف الإبطين لمدة دقيقتين ثم اتركيه لمدة 5 دقائق، وبعدها اشطفي الإبط بالماء الفاتر واستخدمي منشفة ناعمة حتى تجف.

عدد المرات: مرتان أسبوعيا

5. زيت اللوز

ما تحتاجه:

- بضع قطرات من زيت اللوز

ما يجب عليك فعله: استخدم الزيت لتدليك منطقة الإبط المظلمة لحوالي 8-10 دقائق.

عدد المرات: يوميا.

6. البطاطس

ماذا تحتاج:

- قطعة واحدة صغيرة من البطاطس

ما يجب عليك فعله: قشّري البطاطس واضغطي عليها لإخراج السائل. ضعي هذا السائل على الإبطين، واتركيه لمدة 15 دقيقة ثم اشطفيه باستخدام الماء البارد.

عدد المرات: مرتان يوميًا، صباحا وليلا.