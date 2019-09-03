ماسك للمراهقات لبشرة شبابية دائمًا

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 3 سبتمبر 2019 05:45 مساءً - الصبايا المراهقات يتمتعن ببشرة نضرة وصحية، ومع ذلك فالعناية بالبشرة بهذه المرحلة العمرية أمر أساسي، لكي يحافظن على شباب بشرتهنّ دائمًا، ويتجنبن كل المشاكل التي سوف تتعرضن لها بالمستقبل.

وأفضل طريق للعناية بنضارة بشرتِك، هي الماسكات الطبيعية التي تخلو من المواد الكيميائية، وتمنحكِ بشرة متجددة دائمًا، لهذا اخترنا لكِ ماسكات للمراهقات لبشرة شبابية دائمًا.



قناع الكركم والحليب

قناع الكركم والحليب



- ملعقة كبيرة حليب

- ملعقة صغيرة كركم

- ملعقة صغيرة عسل خام





قبل الماسك يفضل أن تقومي بعمل حمّام بخار لبشرتكِ لنتيجة أفضل، ومن ثم اخلطي المكونات مع بعضها حتى تصبح كالعجين اللين.

وزعي الخليط على بشرتكِ والرقبة، واتركيه لمدة نصف ساعة، ثم اشطفي وجهكِ بالماء بعدها، وكرري الماسك مرة أسبوعيًّا.



قناع الأفوكادو مع الزبادي والتوت

قناع الأفوكادو مع الزبادي والتوت



- ثمرة أفوكادو مهروسة

- ملعقة صغيرة زبادي

- 5 حبات توت بري مهروسة



اخلطي المكونات مع بعضها، وضعيها على بشرتكِ لمدة 20 دقيقة، وبعد مرور لوقت أزيلي الخليط بالماء الفاتر.

كرري الماسك مرة أسبوعيًّا، للحصول على بشرة شبابية، ولتجديد حيويتها بفعل الكولاجين الموجود بالتوت والأفوكادو، وبشرة ناعمة بفضل الزبادي.



قناع النشا بالبيض والبرتقال

قناع النشا بالبيض والبرتقال



- ملعقة كبيرة نشا

- بيض بيضة كبيرة

- ملعقة كبيرة عسل

- ملعقتان كبيرتان عصير برتقال





اخلطي بياض البيض مع عصير البرتقال والعسل والنشا، ومن ثم وزعيه على بشرتِك

اتركي الخليط حتى يجف ومن ثم اشطفي بشرتكِ جيدًا.

كرري الماسك مرة أسبوعيًّا للحصول على أفضل نتيجة.

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