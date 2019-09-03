كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 3 سبتمبر 2019 05:45 مساءً - مشاكل البشرة الدهنية كثيرة ومختلفة، ويعود ذلك إلى إفراز الكثير من الزيوت، والتي بدورها قد تعمل على انسداد المسام، وظهور الحبوب والبقع والبثور، وغيرها من المشاكل.

لهذا فصاحبات البشرة الدهنية عليهنّ العناية بها أكثر من صاحبات أنواع البشرة الأخرى، وإليكِ ماسكات مجربة تعالج مشاكل البشرة الدهنية.



ماسك الليمون والعسل وزيت الزيتون

ماسك الليمون والعسل وزيت الزيتون



- نصف ملعقة صغيرة زيت زيتون

- عصير ليمونة

- ملعقة صغيرة عسل



اخلطي المكونات مع بعضها البعض، ووزعي الماسك على بشرتِك.

اتركي الخليط على وجهكِ لمدة ربع ساعة.

اشطفي وجهكِ بعدها بالماء.

يمكنكِ تجربة الماسك مرة أسبوعيًّا، فالليمون يساعد على قتل البكتريا والتخلص من إفرازات الزيوت، بينما زيت الزيتون فهو ملطّف قوي مع الليمون، والعسل يغذي ويعيد الحيوية لبشرتكِ فهو يحتوي على مضادات أكسدة.



ماسك البرتقال وزيت اللوز الحلو

ماسك البرتقال وزيت اللوز الحلو



- ملعقة كبيرة عصير برتقال

- ملعقة صغيرة زيت لوز حلو



اخلطي عصير البرتقال مع زيت اللوز الحلو وضعيه على بشرتِك، من الممكن أن تستخدمي قطعة قطنية.

اتركي الماسك حتى يجفّ، ومن بعدها اشطفي وجهكِ بالماء الفاتر.

هذا الماسك مفيد لبشرتكِ لأنّ عصير البرتقال من الحمضيات، الذي يقلل إفراز الدهون في وجهكِ، وحتى لا يسبب البرتقال لوجهكِ أيّ حساسية، فاستخدام زيت اللوز يكون ملطفًا ومنعّمًا ومغذيًا أيضًا لبشرتِك.



ماسك الخميرة والعسل

ماسك الخميرة والعسل



- مكعب خميرة

- ملعقة صغيرة عسل

- قطرات ماء دافىء



اخلطي المكونات مع بعضها البعض، ووزعي الخليط على بشرتكِ واتركيه حتى يجف.

قشري الخليط من على وجهِك، ومن ثم اشطفي وجهكِ بالماء.

تحتوي الخميرة على مضادات أكسدة التي تساعد على التخلص من الزيوت العالقة في الوجه، لهذا احرصي على عمل الماسك مرة أسبوعيًّا.

Advertisements

?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

إقرئي أيضاً

ميغان ماركل تحافظ على نضارة بشرتها بهذه الخطوات

زيت الجوجوبا وفوائده للبشرة

أفضل كريم لتجاعيد العين والهالات