عطور فخمة بتركيبة العود والأزهار

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 3 سبتمبر 2019 05:45 مساءً - مع اقتراب موسم خريف وشتاء 2019-2020 تتبدّل خياراتك كلّها. فهذا الموسم يحتاج إلى لمسات دافئة سواء في الأزياء أو المكياج أو حتى العطور. وحرصاً منها على منحك حضوراً مميّزاً، تتضافر جهود العلامات التجارية العالمية بشكل دائم لتقديم مجموعات فخمة من العطور ذات التركيبة الغنيّة بالمكوّنات الدافئة وفي مقدّمتها تركيبة العود الممزوج بروائح الأزهار الزكيّة.



في ما يأتي أبرز العطور المؤلفة من العود والأزهار التي يمكنك اختيارها للموسم المقبل.

Women Midnight Fantasy Eau de Parfum

عطر ميدنايت فانتازي آو دي برفيوم تجدينه على المول بسعر107.77 ر.س

عطر ميدنايت فانتازي آو دي برفيوم زهري فواكه للنساء، تم إصداره عام 2006. مقدمة العطر البرقوق والكرز والحامض، وقلب العطر زهور السوسن، والأوركيد، وقاعدة العطر تتكون من العنبر، والمسك والفانيلا.

Welcome Eau De Perfume

عطر ولكم او دو بيرفيوم تجدينه على المول بسعر 51.87 ر.س

عطر ولكم او دو بيرفيوم للنساء مكون من الليمون والماء. وسط المكونات: الروز والسكر. روائح قاعدة العطر: المسك الابيض والفانيلا والسكر وخشب الارز.

Versace Pour Femme Oud Oriental

Versace Pour Femme Oud Oriental



أصدرت علامة فيرساتشي هذا العطر عام 2014 وهو يـتألف من مقدمة غنيّة برائحة الورود والزعفران والفريزيا، فيما تفوح روائح الباتشولي والبنفسج من قلبه، وتغتني قاعدته بنفحات العود والجلد وخشب الصندر والفانيليا.



Van Cleef&Arpels Precious Oud

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ينتمي هذا العطر إلى مجموعة Collection Extraordinaire التي قدّمتها دار فان كليف أند أربلز في العام 2011. يتألف من مقدمة من عطر البرغاموت والفلفل الورد، وتفوح من قلبه روائح الياسمين ومسك الروم والبخور. أما قاعدة العطر فتتكون من نجيل الهند وخشب الصندل والباتشولي والعود ودهن العنبر.

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Yves Saint Laurent Splendid Wood

Yves Saint Laurent Splendid Wood



هو عطر خشبي- حار قدّمته دار سان لوران للرجال والنساء معاً. تتألف مقدمة العطر من روائح البخور والحبهان، فيما تفوح من قلبه نفحات الأخشاب الشرقية الدافئة ورائحة الفل. أما قاعدة العطر فتتكون من زيت كابريول وأخشاب الأرز والعود.



Lancôme L’Autre Ôud

Lancôme L’Autre Ôud



يأتي عطر لانكوم الذي قدّمته العلامة عام 2012 بتركيبة شرقية- خشبية، ويتألف من مقدمة من روائح الزعفران وزيت كابريول وعدان والمريمية. أما قلب العطر فتفوح منه روائح الورد التركي والورد البلغاري والعود، وتغتني قاعدته بالعود وأخشاب الغاياك والباتشولي ونجيل الهند والطحالب.



Tom Ford Oud Fleur

Tom Ford Oud Fleur



أطلقت علامة توم فورد هذا العطر عام 2013 وهو بتركيبة خشبية-تشيبر للرجال والنساء معاً. يتألف العطر من مزيج غنيّ من روائح الورد والباتشولي والعود وخشب الصندل والراتينجات.



Valentino Valentina Oud Assoluto

Valentino Valentina Oud Assoluto



أطلقت دار فالنتينو عطرها هذا في العام 2013 بتركيبة غنية ببراعم البرتقال والحبهان التي تفوح من مقدّمته. وفيما يتألف قلب العطر من روائح العود والورد البلغاري والجلد، ترسو القاعدة على الزعفران والفانيليا والأخشاب.

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