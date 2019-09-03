نصائح بريانكا شوبرا لشعر متألق

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 3 سبتمبر 2019 05:45 مساءً - تواصل بريانكا شوبرا ممارسة علاج الشعر التقليدي الذي ورثته عن جدّتها ووالدتها والذي يرتكز على اعتماد زيت جوز الهند كمكوّن أساسي لكل وصفات العناية بالشعر التي تختارها. وهي تُخضع شعرها لحمامات زيت جوز الهند والأقنعة المصنوعة منه مرتين في الأسبوع لكي تعيد إليه النضارة والحياة بعد الضغوط التي يتعرّض إليها نتيجة التسريحات المتكرّرة واستخدام أدوات الزينة التي تفرضها عليها السجادة الحمراء وإطلالاتها أمام الكاميرات.

هذه الوصفات الطبيعية المصنوعة من جوز الهند هي نصيحة بريانكا شوبرا للحصول على شعر مشرق ونضر.



ما هي فوائد جوز الهند للشعر



يعتبر زيت جوز الهند من أكثر الزيوت الطبيعية الغنيّة بخصائص مضادات الميكروبات وحمض اللوريك والأحماض الدهنية التي تساعد في ترطيب الشعر من الجذور ومنحه لمعاناً وإشراقاً لا مثيل لهما. كما يساعد زيت جوز الهند في تعزيز الشعر ومنع تساقطه، وإصلاح الشعر التالف والقضاء على القشرة.. بالإضافة إلى فوائد أخرى كثيرة.



أقنعة من جوز الهند



هناك الكثير من الوصفات التي يمكنك تحضيرها من جوز الهند والتي تعتمدها بريانكا للحفاظ على جمال شعرها وصحّته.



قناع زيت جوز الهند والعسل

زيت جوز الهند والعسل



لتحضير هذا القناع أنت بحاجة إلى نصف فنجان من زيت جوز الهند وربع كوب من العسل الطبيعي. امزجي المكوّنين جيداً حتى تحصلي على مزيج واحد متجانس تستخدميها كقناع على شعرك. أشبعي الشعر جيداً من الجذور حتى الأطراف واتركيه منقوعاً لمدة ساعة قبل غسله جيداً بالماء الفاتر والصابون البلدي أو الشامبو ذات التركيبة الناعمة.



قناع زيت جوز الهند وخل التفاح

زيت جوز الهند وخل التفاح



يساعد خل التفاح على تقوية فروة الرأس وتطهيرها. ضعي ربع فنجان من زيت جوز الهند وأضيفي إلى الكميّة ملعقة واحدة من خل التفاح. اخلطي المكوّنين جيداً ووزعي المزيج على كامل الشعر مع التدليك المستمر لمدة 5 دقائق. اتركي الشعر منقوعاً لمدة نصف ساعة قبل أن تغسليه بالماء الفاتر والصابون البلدي أو الشامبو ذات التركيبة الناعمة.

Advertisements



قناع زيت جوز الهند والأفوكادو

زيت جوز الهند والأفوكادو



يتميز الأفوكادو بخصائص مرطّبة ومغذيّة. خذي نصف حبة أفوكادو واهرسيها جيداً ثم أضيفي إليها ربع فنجان من زيت جوز الهند واخلطي المكوّنين جيداً حتى تحصلي على مزيج متجانس تستخدمينه كقناع على شعرك المبلّل. اتركي الشعر منقوعاً لمدة ساعة قبل غسله بالماء الفاتر والصابون البلدي أو الشامبو ذات التركيبة الناعمة.

?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

إقرئي أيضاً

تسريحات شعر قصير بأسلوب النجمات

أبرز اتجاهات ألوان الشعر لخريف 2019

علاج تساقط الشعر بأفضل المكونات والمستحضرات