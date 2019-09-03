هدايا من سفير الإمارات لأطفال كازاخستان بمناسبة عودة الدراسة

قدم الدكتور محمد أحمد الجابر سفير دولة الإمارات العربية المتحدة، مجموعة من الهدايا لأطفال كازاخستان، بمناسبة عودة المدارس، وذلك بمشاركة المصممة الإماراتية منى المنصوري، في احتفالية صحبها وفد من سيدات الأعمال بالإمارات.

تضمنت الهدايا مستلزمات المدارس من "يونيفورم" دراسي وحقائب مدرسية وأدوات مكتبية، وذلك في المكتبة العامة الوطنية في أستانا.

من ناحيتها، قالت مصممة الأزياء الإماراتية منى المنصوري، إن "الاحتفالية كانت رائعة وعبرت بصدق وحب عن مدى العلاقة القوية التي تربط بين الإمارات وكازاخستان".

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