احذري استعمال مناشف إزالة المكياج

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-
حذرت مجلة "إن ستايل" الألمانية من استعمال مناشف إزالة المكياج لخطورتها على جمال وشباب البشرة.
وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن مناشف إزالة المكياج تشتمل على كريستالات متناهية الصغر تخدش البشرة عند مسحها بها، وبالتالي تتعرض البشرة للجفاف وتظهر التجاعيد بها سريعا.
كما تحتوي المناشف على الكحول، الذي يتسبب أيضا في جفاف البشرة ويسلبها مرونتها.
وبالإضافة إلى ذلك، يؤدي استعمال المنشفة على الوجه بالكامل إلى توزيع البكتيريا وانتشارها في جميع أرجاء الوجه، ما يتسبب في انسداد المسام وظهور الشوائب والبثور.
وبدلا من المناشف تنصح "إن ستايل" باستعمال "ماء الميسيلار" “Micellar Water”، الذي يعمل على إزالة بقايا المكياج على نحو لطيف يحافظ على البشرة ويعتني بها.
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