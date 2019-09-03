جينيفر والهضبة ورمضان.. إطلالات نجوم حفلات الساحل الشمالي التي أثارت جدلا

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

خلال موسم الصيف يكاد الساحل الشمالي لم يهدأ من الحفلات الفنية التي أحياها نجوم الفن، غير أنّ بعضها أثارت جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب إطلالات الفنانين.

ولعل أبرزهم النجمة العالمية جينيفر لوبيز التي خطفت الأنظار بعد أن ظهرت بأكثر من إطلالة لتناسب استعراضاتها المختلفة التي قدمتها على المسرح، وأيضا النجم عمرو دياب الذي ارتدى سروالًا يُطلق عليه "بنطلون علاء الدين" وشبهه البعض بالملابس الداخلية (الكلسون)، وأيضا الفنان محمد رمضان الذي ظهر بـ6 إطلالات وصفها جمهوره بالغريبة.

"الخليج 365" يستعرض خلال السطور التالية الإطلالات التي أثارت الجدل، وصورها خلال الألبوم المرفق بالأعلى:

جينيفر لوبيز

أبهرت النجمة العالمية جينيفر لوبيز جماهيرها خلال حفلها الذي أقيم بمدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي، ليس فقط لأدائها الفني المتميز إنما لإطلالاتها المتعددة.

لوبيز أطلّت بـ"جمبسوت" شفاف باللون الفضي مطرز بالكامل ومرصع بتطريزات باللون "البينك"، وتميز بموديل الساق الواحد الشفاف، كما ارتدت في بداية ظهورها "كاب" ذو طبقات عديدة منقوش بدجات الموف و"البيبي بلو".

وظهرت بإطلالة جريئة باللون الأزرق البراق، وكارديجان سوارية بطابع بوهيمي، نزعته على المسرح أثناء الاستعراض، وتميز التصميم بالكامل بصيحة الشراشيب، وفتحة صدر على شكل حرف "V"، واعتمدت بطانة شفافة مرصعة بستراس صغير باللون الفضي، وأكملت الإطلالة بارتداء بوت طويل بنفس لون الجمبسوت.

كما خطفت الأنظار بإطلالة أخرى جريئة باللون الأبيض، عبارة عن جمبسوت مطرز بالكامل بأكمام طويلة، يحتوي على العديد من الفاتحات عند منطقة البطن والخصر، كما ظهرت أيضا بجمبسوت سواريه قصير باللون الأخضر الفسفوري بأكمام طويلة، واعتمدت بوت طويل بنفس لون الموديل.

وتألقت أيضا بفستان باللون الأحمر الصارخ، مُكون من قطعتين عبارة عن توب بقصة "frenesh cut"، وتنورة بقصة عشوائية طويلة من جانب واحد، وبطانة دون أكمام باللون الفضي للامع، بتوقيع مصممة الأزياء المصرية نجوى زهران، وهي المرة الأولى التي تطل فيها النجمة العالمية بتصميم مصري.

عمرو دياب

وأثار الفنان الكبير عمرو دياب الجدل، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إطلالته الأخيرة أثناء إحيائه حفله الغنائي بمدينة العلمين بالساحل الشمالي، وذلك لارتدائه بنطلون "علاء الدين الفضفاض"، وهو ما شبهه البعض بالملابس الداخلية (الكلسون).

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وبنطلون علاء الدين الفضفاض أو السروال القندريسي أو loose pants men"، تختلف مسمياته لكن يتشابه في الشكل والتصميم، وظهر هذا البنطلون الرجالي من جديد على منصات العرض وواجهات الماركات العالمية بعد سيطرة البنطلون الضيق لفترة طويلة في السنوات الماضية. ولعل ما لا يعرفه الكثيرون أن أول ظهور لتلك التصميم كان في أواخر الخمسينيات.

وارتدى الهضبة خلال الحفل، البنطلون الفضفاض الأسود، وهو من أحدث مجموعة أزياء أصدرتها العلامة التجارية اليونانية الشهيرة "XCONCEPT"، والبنطلون من خامة القطن 100%، وذات تصميم إيطالي وصنع في تايلاند، وسعره 144 يورو أي 2616 جنيهًا مصريًا.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا صور الهضبة من الحفل على مواقع التواصل الاجتماعي، وانهالت تعليقا ساخرة من تلك الملابس وصفها البعض بـ"الملابس الداخلية"، بينما شبه آخرون بملابس المزارعين، غير أنّ البعض تمنوا ألا يصبح البنطلون صيحة سائدة بين المراهقين والشباب، لأن عادة ما تتحول إطلالات الهضبة المثيرة للجدل لموضة يقبل عليها الشباب.

محمد رمضان

ويسرق الفنان محمد رمضان الضوء سريعًا عقب كل ظهور، ويصبح حديث المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ ظهر خلال حفله الغنائي بالساحل الشمالي بـ6 إطلالات وصفها جمهوره بالغريبة

اختار رمضان أن يظهر في إطلالته الأولى، أثناء نزوله من سيارة حاملًا حقيبة سوداء، وسيجار، أن يرتدي "بليزر" أبيض، ثم خلعه؛ وبدأ الغناء بـ"صديري" باللون الرمادي الداكن على قميص كاجوال باللون الأسود بدون أكمام، ونسق معه قبعة باللون الرمادي، ونظارة شمسية باللون الأسود.

كما ظهر رمضان مرتديا قميص أسود شيفون "شفاف"، بصيحة المربعات الصغيرة، وبنطلون من نفس اللون، لكنها ليست المرة الأولى التي يختار فيها تلك الإطلالة غير المألوفة، إذ ظهر بها مسبقًا في حفل زفاف نجل شقيق أحد المنتجين، الذي أقيم داخل أحد الفنادق بالقاهرة.

وظهر مرتديًا فرو بدرجات البيج المختلفة، ويربط بين طرفين الفرو حزام من الجلد مزين بإكسسوار باللون الذهبي، ونسق معه بنطلون باللون الأسود، وحزام بنفس لون البنطلون، مزين بإكسسوار فضي، ويذكر أن الفرو إطلالته أثناء تصويره كليب "بابا".

ونسق بالطو باللون الأسود من الفرو للامع، وزينه بالإكسسوارات ذهبية كبيرة الحجم، التي اتخذ بعضها شكل رقم "1" ليرمز للقلب "نمبر وان"، كما اختار رمضان في أحد إطلالاته بالحفل الظهور بقميص فضفاض، باللون الفضي للامع، وبطانة باللون الأسود، ونسق معه بنطلون أسود، وحذاء من نفس لون القميص.

كما الفنان ملابس الملاكمة، عبارة عن شورت أسود قصير، وبالطو تميز بأطرافه الصفراء، وقفاز ملاكمة، ولفت الأنظار في نهاية حفلة بارتداء كاب باللون الأسود والذهبي، منسدل منه شراشيب على شكل سلاسل ذهبية، وبنطلون باللون الأسود.