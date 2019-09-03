إطلالات النجمات في مهرجان البندقية مستمرة وبينيلوبي كروز مبهرة بالأبيض

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 3 سبتمبر 2019 03:44 مساءً - مر حتى الأيام 5 أيام على حفل افتتاح مهرجان البندقية السينمائي لعام ٢٠١٩ Venice Film Festival وحتى الآن شاهدنا عددًا كبيرًا من الاطلالات اللافتة والمبتكرة التي اختارتها النجمات العربيات والعالميات، لهذا الحدث العالمي المهمّ من كبرى دور الأزياء، وقد اتسمت هذه الاطلالات بالفخامة والعصرية في آنٍ واحد، وقد اخترنا لكِ بالصور أبرزها، لتشاركينا رأيكِ بها، وإليكِ بعض الأمثال.



بينيلوبي كروز متألقة في فستان باللون الأبيض

بينيلوبي كروز في فستان أبيض من رالف أند روسو





حضرت النجمة الإسبانية بينيلوبي كروز Penelope Cruz فعاليات اليوم الخامس من مهرجان البندقية، في اطلالة مبهرة باللون الأبيض اختارتها من دار رالف أند روسو Ralph&Russo، وكانت عبارة عن فستان أوف شولدرز من التول، بدا مشابهًا لفساتين الزفاف من ناحية القصة ولا سيّما التنورة المصنوعة من طبقات من الكشكش، وقد اكتفت بتزيين اللوك ببعض المجوهرات الناعمة.





نادين لبكي في فستان أسود ناعم

نادين لبكي أنيقة في فستان أسود من جورج حبيقة





نادين لبكي المعروفة باطلالاتها الراقية على السجادة الحمراء وفي مختلف المناسبات، اختارت فستان سهرة بتصميم ناعم حمل توقيع جورج حبيقة Georges Hobeika قصته أنثوية وجذابة ولا سيّما عند منطقة الصدر والأكمام، وقد نسقت معه عقدًا ماسيًّا بتصميم مبتكر.





سكارليت جوهانسن في فستان من الترتر الأحمر

سكارليت جوهانسن في فستان ترتر من سيلين





لا تستغني سكارليت جوهانسن عن الاطلالات الجذابة في مختلف المناسبات، مثل الاطلالة التي اختارتها على السجادة الحمراء الخاصة بمهرجان البندقية، وكانت عبارة عن فستان سهرة من الترتر باللون الأحمر من دار سيلين Celine بقصة ضيقة مكشوفة الأكتاف، وله فتحة طويلة على الساق، وقد نسقت معه صندلًا بكعب عالٍ من اللون نفسه.



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كايت بلانشيت في اطلالة راقية بالأسود

كايت بلانشيت في فستان من ارماني بريفيه





تنال النجمة العالمية كايت بلانشيت Cate Blanchett لقب الأكثر أناقة في مختلف المناسبات، حيث إنها دائمًا ما تختار الاطلالات الأجمل، مثل هذه الاطلالة التي اعتمدت فيها فستان سهرة من أرماني بريفيه Armani Prive، مصنوعًا من المخمل الأسود ومطرزًا بحبات ناعمة من اللؤلؤ بشكل خطوط عرضية، وقد نسقت معه أقراطًا لافتة.



شاهدي حتى الآن أبرز اطلالات النجمات في مهرجان البندقة، واختاري الاطلالة الأجمل برأيِك.