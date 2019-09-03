أزياء النجمات في حفل زفاف صديقة نادين نجيم

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 3 سبتمبر 2019 03:44 مساءً - احتفلت يوم أمس ناتالي نصرالله ملكة جمال المغتربين، وصديقة نادين نجيم المقربة، بحفل زفافها في لبنان، وقد تألقت في فستان عرس فاخر حمل توقيع مصمم الأزياء اللبناني العالمي زهير مراد Zuahir Murad، وقد حضر حفل الزفاف عدد كبير من نجوم الفن والموضة، وقد اختارت ناتالي، نادين نجيم، لتكون إشبينتها، وقد تألقت بدورها بفستان سهرة باللون الأزرق بدت فيه غايةً في الجمال، وإليكِ التفاصيل.



نادين نجيم في فستان أزرق من زهير مراد

نادين نجيم وصديقتها ناتالي نصرلله





رافقت نادين نجيم صديقتها ناتالي في جميع مراحل العرس، كونها كانت إشبينتها، وقد اختارت لهذه المناسبة اطلالة رائعة حملت توقيع زهير مراد Zuhair Murad وكانت عبارة عن فستان مطرز باللون الأزرق بقصة الكورسيه من الأعلى، تنورته منسدلة ولها شق طويل على الساق، وقد نسقت معه صندلًا بكعب عالٍ فضيًّا، واكسسوارًا مميزًا من الكريستال زينت به شعرها.





ستيفاني صليبا في فستان باللون الأسود

ستيفاني صليبا في فستان ناعم باللون الأسود



ستيفاني صليبا أيضًا من النجمات اللواتي حضرن حفل الزفاف، وقد تألقت في اطلالة جذابة جمعت فيها بين الأنوثة والعصرية، وكانت عبارة عن فستان أسود بقصة الكتف الواحدة، مزين بسحاب معدني جانبي وله فتحة طويلة على الساق، وقد نسقت معه صندلًا بكعب عالٍ أسود، وحقيبة كلاتش أنيقة من بوتيغا فينيتا Bottega Veneta.



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داليدا عياش في فستان من الكشكش

داليدا عياش في فستان من الكشكش





داليدا عياش حضرت الزفاف برفقة زوجها رامي عياش، الذي أحيا الحفل، وقد اختارت لهذه المناسبة اطلالة مستوحاة من اطلالات الأميرات، عبارة عن فستان من التول باللون البيج، منطقة الصدر مطرزة بخيوط باللون الذهبي، والتنورة كلوش مصنوعة من طبقات من الكشكش، وقد أكملت الاطلالة بحقيبة كلاتش ومجوهرات ذهبية.



شاهدي أناقة نادين نجيم والنجمات في حفل زفاف ناتالي نصرالله.