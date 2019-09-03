كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 3 سبتمبر 2019 03:44 مساءً - جزء كبير من شهرة مايا دياب يعود لأناقتها اللافتة وإطلالاتها الجريئة والمبتكرة، التي تنسقها وتعتمدها في مختلف المناسبات الكاجوال منها والرسمية على حد سواء، وكثيرات من النساء معجبات بأسلوبها في الموضة ويستلهمن منها كمصدر وحي فيما يتعلق بالأناقة والإطلالات. وقد جمعنا اليوم بالصور أبرز ألوان فساتين سهرة تناسب الشقراوات بأسلوب مايا دياب العصري. شاهديها واستوحي منها الإطلالة التي تعجبك والتي تناسبك.



مايا دياب في فستان سهرة باللون الأخضر

مايا دياب متألقة في فستان باللون الأخضر



الدرجات اللونية الحيوية تناسب الشعر الأشقر وبشكل خاص الأخضر الغني. وقد شاهدنا مايا دياب وقد اختارته على إطلالة شبابية أنيقة كانت من الأجمل لها مؤخراً ،عبارة عن فستان قصير من نيكولا جبران NicolasJebran بقصة الاوف شولدر وله ذيل طويل من الخلف، وقد نسقت معه صندل كعب عالٍ من نفس اللون ومجوهرات ماسية ناعمة.





فستان ذهبي تألقت به مايا دياب

فستان ذهبي براق تألقت به مايا دياب





اللون الذهبي أيضاً من أكثر الدرجات المناسبة للشعر الأشقر ولاسيما أيضاَ إن كانت البشرة سمراء، مثل بشرة مايا دياب، التي اختارت لأحد الإطلالات على المسرح فستان سهرة مميزا باللون الذهبي البراق بقصة ملتفة حول الجسم مع ياقة مفتوحة على شكل حرف V وأكمام طويلة. وقد نسقت معه حذاء برّاقا بكعب عالٍ.

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اللون الأبيض كما اعتمدته مايا دياب

اطلالة لافتة لـ مايا دياب في فستان أبيض





من أجمل الألوان في فصل الصيف هو الأبيض، حيث أنه أنيق لكن يوحي بالعصرية في ذات الوقت. وقد اختارته مايا دياب في إحدى الحفلات على المسرح على فستان سهرة بتصميم مميز ياقته عالية وأكمامه طويلة بربطة عند الخصر مع شق طويل على الساق. وقد نسقت معه حذاء كعب عالٍ ومجوهرات باللون الأبيض أيضاً.



ألوان فساتين سهرة تناسب الشقراوات بأسلوب مايا دياب. شاهدي الصور واستوحي منها الإطلالة التي تعجبك.

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