قاسم القاسم: أصمم قفاطين شالكي Shalky للمرأة الراقية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 3 سبتمبر 2019 03:44 مساءً - متحدّراً من عائلة سعودية رائدة في بيع الأقشمة، قاد عشق قاسم القاسم للألوان والأقمشة المختلفة إلى اختيار مهنة تصميم الأزياء، ومن ثم تأسيس دار شالكي Shalky الراقية والمتميّزة في تصميم الأزياء وأروع القفاطين، والعبايات حاملةً في طياتها الطابع العصري الجذاب.

المصمم السعودي قاسم القاسم، مؤسس علامة شالكي



تابعي معنا هذا اللقاء في "الخليج 365" مع المصمم السعودي قاسم القاسم؛ لمعرفة المزيد حول علامته الفريدة، وما يميّزها عن غيرها في تصميم القفاطين الفاخرة..

بدايات قاسم القاسم في تصميم القفاطين

من تصاميم شالكي لصيف 2019



أخبرنا كيف استهلَلْتَ تصميم الأزياء؟

بدأت في مجال التصميم في أواخر سنوات التسعينيات حيث كانت عائلتي من كبار تجار الأقمشة الراقية. ومن خلال عملي في هذا المجال واحتكاكي مع أكبر شركات الأقمشة العالمية وحضوري للمعارض العالمية على نحو متكرّر، جاءت فكرة قيامي بتأسيس دار شالكي Shalky للأزياء.

أين تصنّف علامة شالكي Shalky اليوم على المستويين العربي والعالمي؟

بفضل الله، وبعد التخطيط المدروس والعمل الجاد، استطعنا الارتقاء بعلامة شالكي Shalky حتى وصلت إلى ما نتطلع إليه على المستوى العالمي.. وأنا على يقين بأن ما هو قادم أفضل إنشاءالله.

مجموعة شالكي Shalky لصيف 2019

من تصاميم شالكي لصيف 2019



أطلقت مؤخراً مجموعتك الخاصة من قفاطين صيف 2019. كيف تصف هذه المجموعة وما الذي يميّزها عن مجموعاتك السابقة؟

جاءت هذه المجموعة مفعمة بالأنوثة، يميزها الرقي مع التجدد والتفرّد بإطلالة مميزة. وقد اتسمت هذه المجموعة بتنوّع القصات وتجددها؛ لكي تواكب إطلالة سيدات شالكي Shalky الساعيات دائماً إلى التميّز والإطلالة الفاخرة.

ما هي الخامات والألوان التي استخدمتها خلال تصميم هذه المجموعة؟

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تبعاً لاختصاصي المتعمّق في مجال الأقمشة، فقد أردت في هذه المجموعة أن أقدّم لامرأة شالكي Shalky مجموعة مختلفة من الخامات، وكذلك مزجها ببعضها البعض لتظهر كلوحة فنية ومتنوّعة بطرق فنية متقنة. استخدمت خامات فاخرة كقماش الكريب والشيفون، والجوبير والشبكة، وكذلك الدانتيل والتول والجاكارد، إضافةً إلى الحرير والجورجيت..

أما بالنسبة للألوان، فما يميّز دار شالكي Shalky هو صبغنا للألوان بأنفسنا؛ مما يضفي عليها لمسة من التفرّد والتميّز. وقد حرصت على أن تتنوّع الألوان لتحمل الطابع الصيفي فتراوحت بين الأخضر بدرجاته المختلفة، والأزرق السماوي، والكحلي، والأصفر القاني والبرتقالي، فضلاً عن الأحمر بدرجاته الكثيرة والزهري والبيج والرمادي.

مصادر إهام شالكي Shalky

ما كان مصدر إلهامك لتصميم هذه المجموعة؟

مصدر إلهامي لهذه المجموعة هو أنوثة المرأة وأناقتها..

من تصاميم شالكي لصيف 2019



قيمة التطريز اليدوي

تعتمد في تصاميمك على الكثير من التطريز. هل هو يدويٌّ في العادة؟ وما هو سرّ حبّك له؟

ما يزيد من تصاميم شالكي Shalky رقياً، هو التطريز اليدوي المتقن على أيدي خبراء في هذا المجال، حيث نعمل على تصميمها بأنفسنا وإعطائها طابعاً خاصاً. أما حبي لها فهو ما يزيد من الفرادة والرقي على التصاميم.

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