كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 3 سبتمبر 2019 03:44 مساءً - يَتَّسِمُ المؤثِّر السعودي والموديل عبد اللطيف بخفة الدم والعفوية وجمال الابتسامة، ما انعكس على اطلالاته الملهمة بمواقع التواصل الاجتماعي، وجعله ذلك يستطيع تحقيق أكثر من ربع مليون متابع على موقع التواصل الاجتماعي "انستقرام" في فترة بسيطة، ويحرص عبد اللطيف على تنوُّع مظهره وأناقته، سواء عند ارتدائه البدلات الرسمية أو الأزياء الرياضية أو الثوب السعودي.

أزياء من وحي الموديل السعودي عبد اللطيف





وبالحديث عن اطلالاته، فهو أحيانًا يميل للتكلُّف بارتداء الجاكيتات المصنوعة من الجلد أو البدلات الرسمية، وأحيانًا يُعَدُّ أقل تكلُّفًا بأسلوبه الشبابي البسيط، ويحرص دائمًا على الظهور باطلالات شبابية أنيقة تتلاءم مع عمره وشخصيته المرحة.

أزياء من وحي الموديل السعودي عبد اللطيف





يرتدي عبد اللطيف البدلات الرسمية باللون الأسود التقليدي أو الأحمر أو الكاروهات، لمظهر أكثر عصرية، وينسِّقها مع ربطات العنق المتنوعة ليكمل أناقته، ويظهر بـ الجاكيتات الجلد السوداء مع القمصان البيضاء أو بالتيشيرتات السوداء، ويحرص على تنوع الجاكيتات بألوانها كالأسود والزيتي، وعن اختيار القمصان يتزيّن عبد اللطبف بالكاروهات أو السادة، ويفضِّل اللون الأحمر أو الأسود والأزرق والعنابي، أما البناطيل فهو يفضِّل الجينز بأنواعه وألوانه كالأبيض والأسود والأزرق والبيج، وفي ما يتعلق بالأحذية، غالبًا ما يختار اللون الأسود، ويزيِّن اطلالاته عادةً بالساعات المتناسبة مع الملابس.

أزياء من وحي الموديل السعودي عبد اللطيف

إقرأ أيضاً

Advertisements