آخر موضة أقراط Cuff

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 3 سبتمبر 2019 03:44 مساءً - تعد الإكسسوارات إحدى القطع المميزة التي بإمكانها أن تكمل طلتكِ خلال الأجواء الصيفية. فلفت أنظارنا ظهورها مع عارضات الأزياء بأسابيع الموضة لربيع وصيف 2019 بأشكال متنوعة كي تلبي ذوق كل امرأة. لذلك وإن كنتِ تريدين مواكبة صيحة الإكسسوارات هذا العام ليس عليكِ سوى اختيار الموضة التي تناسب ذوقك وتنسيقها بطريقة مميزة تلائم أزيائك.

Ear Cuff بشكل الخاتم



تتعدد الاكسسوارات وتختلف دائماً بما يظهر جاذبية المرأة، فمن أبرز الاكسسوارات التي لاقت رواجاً في الفترة الأخيرة الـear cuff، فهي من القطع البسيطة التي حقاً بإمكانها أن تغير من مظهر إطلالتك.

خطف أنظارنا ظهور موضة الأقراط الـ "Ear Cuffs" بشكل كبير وبطرق متنوعة. فلفت انتباهنا تألق التصميم الذي يتم ارتدائه في منتصف الأذن. وبرز أيضًا الموديل الذي يلائم طلتكِ في السهرة، مثل المرصع بالفصوص الملونة بطريقة جذابة. كما تم تقديم الأقراط البسيطة ليتم اعتماده بالطريقة التقليدية من خلال تنسيقها مع تصميمات عصرية لمظهر جذاب.

Ear Cuff مزين بوحدات لامعة



تتوفر الـear cuff بأشكال مختلفة للغاية منها الرقيق للغاية، ومنها ما هو متكلف، ومنها ما هو أشبه بدبلة صغيرة توضع على حافة الأذن، ومنها ما هو كبير الشكل يبدأ من ثقب الأذن، وينتهي بحافة الأذن العلوية.

تأتي الـear cuff بأحجام كثيرة، منها ما هو مغطى للأذن بالكامل، ويأتي بهيئة أشكال من الطبيعة مثل الورود والزواحف مثل الثعبان وأخيراً بشكل التنين.

لا تتعجبي؛ فهذه الأشكال ستعطي لمسة عصرية لإطلالتك، كل ما في وسعك فعله الآن هو مشاهدة الصور؛ للتعرف على أحدث أشكال الـear cuff، واختاري تسريحة شعر مناسبة لإطلالتك، وراعي أن تكون ظاهرة لأذنك لتكمل جمالك.

Ear Cuffبهئية النجوم



بالتأكيد ارتداء الـear cuff لا يغنيك مطلقاً عن ارتداء الأقراط التقليدية، فبإمكانك المزج بينهما أي بإمكانك اختيار قرط صغير ear piercing مع ear cuff كبير الحجم، أو بإمكانك اختيار قرط بحجم متوسط الحجم أو كبير مع ear cuff صغير الحجم.

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