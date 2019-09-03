- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 3 سبتمبر 2019 03:44 مساءً - تعد الإكسسوارات إحدى القطع المميزة التي بإمكانها أن تكمل طلتكِ خلال الأجواء الصيفية. فلفت أنظارنا ظهورها مع عارضات الأزياء بأسابيع الموضة لربيع وصيف 2019 بأشكال متنوعة كي تلبي ذوق كل امرأة. لذلك وإن كنتِ تريدين مواكبة صيحة الإكسسوارات هذا العام ليس عليكِ سوى اختيار الموضة التي تناسب ذوقك وتنسيقها بطريقة مميزة تلائم أزيائك.
تتعدد الاكسسوارات وتختلف دائماً بما يظهر جاذبية المرأة، فمن أبرز الاكسسوارات التي لاقت رواجاً في الفترة الأخيرة الـear cuff، فهي من القطع البسيطة التي حقاً بإمكانها أن تغير من مظهر إطلالتك.
خطف أنظارنا ظهور موضة الأقراط الـ "Ear Cuffs" بشكل كبير وبطرق متنوعة. فلفت انتباهنا تألق التصميم الذي يتم ارتدائه في منتصف الأذن. وبرز أيضًا الموديل الذي يلائم طلتكِ في السهرة، مثل المرصع بالفصوص الملونة بطريقة جذابة. كما تم تقديم الأقراط البسيطة ليتم اعتماده بالطريقة التقليدية من خلال تنسيقها مع تصميمات عصرية لمظهر جذاب.
تتوفر الـear cuff بأشكال مختلفة للغاية منها الرقيق للغاية، ومنها ما هو متكلف، ومنها ما هو أشبه بدبلة صغيرة توضع على حافة الأذن، ومنها ما هو كبير الشكل يبدأ من ثقب الأذن، وينتهي بحافة الأذن العلوية.
تأتي الـear cuff بأحجام كثيرة، منها ما هو مغطى للأذن بالكامل، ويأتي بهيئة أشكال من الطبيعة مثل الورود والزواحف مثل الثعبان وأخيراً بشكل التنين.
لا تتعجبي؛ فهذه الأشكال ستعطي لمسة عصرية لإطلالتك، كل ما في وسعك فعله الآن هو مشاهدة الصور؛ للتعرف على أحدث أشكال الـear cuff، واختاري تسريحة شعر مناسبة لإطلالتك، وراعي أن تكون ظاهرة لأذنك لتكمل جمالك.
بالتأكيد ارتداء الـear cuff لا يغنيك مطلقاً عن ارتداء الأقراط التقليدية، فبإمكانك المزج بينهما أي بإمكانك اختيار قرط صغير ear piercing مع ear cuff كبير الحجم، أو بإمكانك اختيار قرط بحجم متوسط الحجم أو كبير مع ear cuff صغير الحجم.
تابعي أيضاً:
Ear Cuffs خيار النجمات الأول لإطلالة عصرية
كانت هذه تفاصيل خبر آخر موضة أقراط Cuff لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.