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تضامنت مجموعة من الفتيات مع نانسي مجدي، الفتاة ضحية اعتداء امرأتين عليها في المترو بسبب رسمها وشوم على جسدها، عبر هاشتاج "#متضامن_مع_نانسي"، و"#نانسي_ضحية_المنتقبات" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، شاركت خلالهما الفتيات صور وشومهن.
الهاشتاج بدأ بمنشور شاركته إحدى الفتيات تدعو من خلاله للتضامن مع نانسي مجدي، بنشر صورهنّ بـ"التاتو"، وهو ما لاقى تفاعلا كبيرا، فيما استنكر بعضهن اعتداء المنتقبات على نانسي في المترو.
الهاشتاج شارك به مجموعة من الفتيات أيضًا لا يضعن وشوم، إلا أنهن يرين أن رسمه حرية شخصية، فكتبت إحداهن: "أنا من غير تاتو ومتضامنة مع نانسى مجدي مش علشان مسيحية ولكن لأن دى حرية شخصية ومش هندخل تاني عصور الظلام الفكرى والنفسي"، فيما تضامنت أخرى بقولها: "متضامنين مع نانسي جدا".
وكانت نانسي تستقل المترو في الـ11 والنصف مساء الخميس الماضي، من الإسعاف وحتى المعادي، حينما قررت الدخول عربة مترو السيدات ولشدة التدافع والزحام، اقترب منها اثنتين من المنتقبات، وخشيت على حقيبتها من السرقية، إلا أنها فوجئت بهما تجذباها من شعرها حتى تقطع في أيديهما، بفعل آلة حادة "كتر"، كان مع إحداهما.
كانت هذه تفاصيل خبر فتيات يتضامنّ مع "ضحية التاتو": فين الحرية الشخصية؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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